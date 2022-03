Drömdebut för Moberg Karlsson - slog till efter tre minuter för storklubben

Den tidigare Göteborg- och Norrköping-spelaren David Moberg Karlsson, 27, lämnade i december tjeckiska storklubben Sparta Prag för den japanska storklubben Urawa Red Diamonds.

I en intervju med Fotbollskanalen berättade han då att det var oklart när det nya äventyret skulle börja. Det fanns en del att lösa med nya restriktioner i Japan, bland annat. Men under lördagsmorgonen svensk tid gjordes debuten - och det blev succé direkt.

Svensken fick inleda matchen på bänken men byttes in i halvtid. Då dröjde det bara tre minuter innan 27-åringen hade skrivit in sig i målprotokollet och öppnat målkontot i Japan. Moberg Karlsson vann bollen på egen hand en bit utanför straffområdet, avancerade in i straffområdet med en läcker soloräd, innan han kyligt avslutade in 4-1-målet med ett välplacerat vänsterskott.

ANNONS

Just 4-1 blev sedan slutresultatet. En drömdebut för "DMK" och Urawa placerar sig nu på sjätteplats i J-League efter sju spelade matcher. Leder för Kawasaki.