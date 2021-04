Salomonsson om frisparksmålet och tillslaget: "Tränar knappt frisparkar alls"

Den tidigare IFK Göteborg-backen Emil Salomonsson, 31, fortsätter att knorra in frisparkar i Japan. I onsdagens ligamatch mot Kawasaki Frontale klev Salomonsson fram och kvitterade till 1-1 för sitt Avispa Fukuoka med en vacker frispark från 33 meters avstånd.

Fukuoka föll till slut med 1-3 mot de regerande mästarna och nuvarande serieledarna på bortaplan. När Fotbollskanalen når Salomonsson under torsdagen berättar han mer om frisparksmålet och hur han utvecklat sitt tillslag.

- Jag fick ett frisparksläge i slutet av första halvlek och fick på en bra träff över muren och ner i hörnet. Jag gjorde ett frisparksmål i andra omgången också, precis i slutet av matchen, och så gjorde jag ett förra hösten med, säger Salomonsson.

Är du förstavalet som frisparksskytt nu?

- Det hoppas jag. Jo, men det är jag. Vi har bara fått två skottfrisparkar i år och jag har satt båda, så jag hoppas på fler chanser.

Har du tränat extra mycket på frisparkar i Japan?

- Egentligen inte, nästan tvärtom. Jag tränar mycket inlägg och hörnor, men skottfrisparkar tränar jag knappt alls. Jag försöker hitta samma tillslag med curlen, men inte specifikt på frisparkar. I Blåvitt gick jag mer på kraft, med vristen, men jag har utvecklat mitt tillslag på senare år. Nu går jag mer på insida och försöker hitta curlen där. Jag har utvecklats på det och har bra självförtroende i de lägena, säger Salomonsson, som också tar hand om hörnor och inläggsfrisparkar för Fukuoka.

- Jag har fått en bra roll i laget och tränarna tror mycket på mig. Jag får ta mycket ansvar, har fått bra utdelning och vann även assistligan i fjol.

Den mentala utvecklingen har betytt mycket för Salomonssons framfart ute på fotbollsplanen.

- Det gäller att ha självförtroende och en tro på det man gör. Fotboll är mycket mentalt och hittar du ett lugn i situationen blir det oftast bra. Du kan gå till många idrottsplatser där folk är duktiga i träning, men inte klarar av det på match. Det är mycket mentalt och det har jag utvecklat.

Har du haft en mental coach till hjälp?

- Nej, inte så. Det är mer en kombination av att du som utlänning i Japan har stora krav på dig. Du ska göra det där extra, det är därför de har tagit in dig. Det har passat mig. Jag har fått fria växlar, fria tyglar, och kunnat betala tillbaka, säger Salomonsson och går in mer på sin personliga utveckling:

- Jag har blivit äldre, flyttat hemifrån Sverige och vuxit som människa på ett helt annat sätt än jag hade gjort om jag stannat kvar hemma.

Avispa Fukuoka är nykomlingar i den japanska högstaligan för säsongen och eftersom inga lag åkte ur i fjol är det hela fyra nedflyttningsplatser i år. Med tio matcher spelade är Fukuoka för närvarande elva av 20 lag i en haltande tabell. Salomonsson har gjort tre mål plus tre assist på tio matcher.

- Det blir en strid långt in i höst. Vi gjorde en bra match stundtals i går (onsdag), även om vi gör lite misstag. Mot ett annat topplag spelade vi med en man mindre i 80 minuter och fick ändå 2-2, och vi spelade 0-0 mot ytterligare ett annat topplag. Nu har vi utvecklats så vi kan dansa mer med dem. Vi behöver få igång målskyttet, så blir det bättre.

Du får hänga några frisparkar till?

- (skratt) Ja, det hade varit bra.

Se frisparksmålet i tweeten nedan.

🎯 GOALLL! Emil Salomonsson scores for Avispa Fukuoka in the 45+3th minute!