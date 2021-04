TV: Salomonsson med läckert frisparksmål i Japan

Tidigare IFK Göteborg-backen Emil Salomonsson, 31, är i år tillbaka i den japanska högstaligan. Vintern 2019 lämnade han Blåvitt för spel i japanska laget Sanfrecce Hiroshima, men blev under förra säsongen utlånad till Avispa Fukuoka med spel i den japanska andraligan och var med och tog upp laget till högstaligan. Därefter skrev han på ett nytt avtal med Avispa Fukuoka över 2021.

Nu är Salomonsson i målform i ligaspelet.

Under onsdagen slog svensken till med ett läckert frisparksmål med 33 meter till mål och fick fira sitt tredje ligamål i år. Det betydde även 1-1 mot Kawasaki Frontale, men i slutändan föll Salomonssons lag med 3-1 på bortaplan.

Avispa Fukuoka är placerat på elfte plats i den japanska högstaligan. Salomonsson är den här säsongen noterad för tre mål och tre assist på tio ligamatcher i Japan. Tidigare i år uttalade han sig om att han gärna skulle vilja återvända till Blåvitt i framtiden.

- Jag vill definitivt återvända, men sedan ska det passa med tajming för dem också. Det ska passa in för båda parter, men jag ser mig nu som en bättre spelare än vad jag var innan. Högstaligan i Japan är en bra liga, ungefär som holländska ligan om man jämför, så jag kommer definitivt att vara en bättre spelare efter den här säsongen.

Se frisparksmålet i tweeten nedan.

🎯 GOALLL! Emil Salomonsson scores for Avispa Fukuoka in the 45+3th minute!



Kawasaki Frontale 1 - [1] Avispa Fukuoka



© J.LEAGUE - All Rights Reserved #JLEAGUE pic.twitter.com/hl3WvZAeDi