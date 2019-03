TV: Salomonssons succé fortsätter - hjälte i japanska ligan

Efter förra säsongen lämnade Emil Salomonsson, 29, IFK Göteborg för spel i japanska Sanfrecce Hiroshima. Där har ytterbacken fått en kanonstart.

För två veckor sedan gjorde han debut och svarade då för ett riktigt drömmål och under lördagen kom nästa mål för svensken. I segermatchen Cerezo Osaka gjorde Salomonsson matchens enda mål när han efter en tilltrasslad situation kunde stöta in bollen i nät.

Segern Sanfrecce Hiroshima första för säsongen och målet var Salomonssons andra på tre matcher i ligan.

19' BUUUT! HIROSHIMA! SALOMONSSON! Le Sanfrecce Hiroshima ouvre le score face au Cerezo... et pas vraiment grâce à un joli but. Mais c'est un but quand meme! pic.twitter.com/yNGfmUmGvw