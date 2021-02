Klart: Inters ägare upplöser mästarlag i Kina

Inters kinesiska ägare Suning Holdings Group har ekonomiska problem och sägs vilja sälja hela eller delar av sitt innehav (68,5 procent av aktierna) i den italienska storklubben. BC Partners har tidigare uppgetts vara favorit att bli ny majoritetsägare i Inter, men nyligen kom rapporter om att förhandlingarna avbrutits, då parterna ännu inte kommit överens. Även svenska investmentbolaget EQT, som är grundat av familjen Wallenberg, har nämnts som intressent att köpa in sig i den italienska klubben.

Nu tillkännager Inters ägare, som även äger kinesiska klubben Jiangsu FC, att man väljer att upplösa det kinesiska laget på alla nivåer på grund av "olika okontrollerbara element". Jiangsus herrlag vann i fjol den kinesiska högstaligan.

Inom Jiangsu FC finns det även ett damlag och flera ungdomslag på alla nivåer.

Official: Suning Group announce all their football clubs(in China), including the CSL reigning champion Jiangsu FC(formerly Suning), the Women's CSL powerhouse Jiangsu Suning Women's(2019 WCSL champion) and youth teams of all levels, 'cease operation from today'. pic.twitter.com/BSv2I5V2bf