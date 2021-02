Uppgifter: Tidigare Bajen-stjärnan bryter kontraktet i Kina

Nikola Djurdjic kom till Hammarby under 2018, då från danska Randers. Djurdjic blev under sina nästan två år en riktig stjärna i Hammarby, innan han lämnade för Chengdu Better City FC i den kinesiska andraligan.

Efter att ha vägrat träna med laget fick Djurdjic igenom en flytt och ett kontrakt värt flera miljoner netto om året. Nu, ett drygt år senare, ser den förre Bajen-stjärnan ut att bryta kontrakt med den kinesiska klubben.

Detta skriver kinesisk media enligt Expressen. Chengdu är på väg att bryta kontraktet med tre av lagets utländska spelare, där Djurdjic är en av de spelarna. Enligt uppgifterna vill klubben i stället värva den brasilianske anfallaren Johnathan, samt Röda Stjärnans Milan Pavkov.

Det väntas bli officiellt inom de kommande veckorna, att kontrakt bryts.