Dennerby ledde Nigeria till VM - nu final i afrikanska mästerskapen: "Både lättnad och glädje"

Thomas Dennerby blev i januari presenterad som ny förbundskapten i Nigerias damlandslag och tog sig den här månaden an sin första stora utmaning - afrikanska mästerskapen. Inför mästerskapet hade han däremot långt ifrån en optimal uppladdning, då det varken blev särskilt många träningsläger eller någon träningsmatch i svallvågorna av turbulensen i det nigerianska fotbollsförbundet.

Nigeria föll i första gruppspelsmötet med Sydafrika med 1-0, men besegrade därefter Zambia med 4-0 och Ekvatorialguinea med 6-0, vilket innebar avancemang från gruppen till semifinal i turneringen, som i år avgörs i Ghana.

- Vi gjorde egentligen en bra match mot Sydafrika eftersom att det var första matchen. Det var vår första match ihop sedan i kvalet i juni, då vi inte hade någon träningsmatch inför mästerskapet. Det var därför helt okej egentligen. Vi hade ett felsteg under 90 minuter som dem utnyttjade, säger han till Fotbollskanalen.

- Det var deras bästa spelare som tog emot en djupledsboll och slog till på halvvolley i bortre burgavel. Det var ett fantastiskt vackert mål, men vi var som sagt trygga försvarsmässigt, även om vi hade behövt vara lite snabbare i passningsspelet och haft lite fler spelvändningar. Ibland blir vi för raka, vilket är lätt hänt med snabba anfallare, men ibland behöver vi ha några "mellanpassningar" med bättre kvalitet, fortsätter han.

Dennerby var också, inför turneringen, pressad att ta sig vidare från gruppen, då Nigeria är regerande mästare, men även förväntas ta en VM-plats, vilket de tre bästa landslagen i afrikanska mästerskapen gör till världsmästerskapet nästa år i Frankrike.

I går säkrade laget VM-platsen och finalspel i mästerskapet, men detta först efter 4-2 i straffläggningen mot Kamerun i semifinalen.

- Det var mycket dramatiskt. Det var en väldigt jämn match, även om Kamerun hade lite mer bollinnehav. Vi försvarade oss bra och var kloka i positionerna. De skapade inga chanser och vi blev lite för statiska och enkelspåriga, vilket gjorde att vi heller inte skapade några chanser. Det var mest spel på mittplan under matchen och i förlängningen, säger han.

- Vi var däremot välförberedda på straffarna. Vi visste var de skulle lägga straffarna och vår målvakt gjorde en räddning, samtidigt som hon gick åt rätt håll andra gången och spelaren sköt i utsidan av stolpen. Vi satte våra fyra perfekt, så nu blir det final på lördag, fortsätter han.

Dennerby kände både lättnad och glädje över VM och finalplatsen.

- Det var naturligtvis en kombination av lättnad och glädje, men framför allt glädje. De är ju sköna med inställningen här nere att: "Jaja, VM. Nu är det inget mer med det. Vi ska vinna turneringen också". Det är en himla skön inställning, måste jag säga, säger han.

Nigeria ställs på lördag i finalen mot Sydafrika. För Dennerby vore det en stor framgång om det skulle bli seger och en titel i första mästerskapet med Nigeria.

- Det är aldrig fel. Det är en av drivkrafterna man kommer hit med. Det är klart att det vore roligt att få vinna afrikanska mästerskapen, då är lika stort som EM eftersom att det är mästerskapet som vi spelar här. Visst vore det roligt.

@NGSuper_Falcons are through to France 2019 after 4-2 semi-final penalty win over Cameroon and became the 1st African team earn a qualification ticket to 2019 #FIFAWWC! 👏🌍 France🇫🇷 , here we come! Congratulations, Nigeria 🇳🇬 pic.twitter.com/RTTTkQC1xq