Dennerby om kaosfyllda halvåret i Nigeria: "Vardag för dem - vi som tycker att det är speciellt"

Thomas Dennerby ledde mellan 2005 och 2012 det svenska damlandslaget för att sedan göra en kort sejour under 2013 som huvudtränare i Hammarby. Efter det dröjde det till nästa stora uppdrag - och i januari i år blev han presenterad som förbundskapten i Nigerias damlandslag. Han anade möjligen att det skulle vara annorlunda, men kanske inte som det första halvåret blev i slutändan med stridigheter inom Nigerias fotbollsförbund (NFF), ett inställt landslagsläger och höga krav på resultat.

- Jag tycker att det har varit spännande på många olika vis. Jag visste att det skulle bli en utmaning med en administrativ sida, som naturligtvis inte är som den i ett välorganiserat land som Sverige. Det hade jag förberett mig på - organisationen är ju inte som i Europa, säger han till Fotbollskanalen.

- Men det finns fantastiskt fina fotbollsspelare. Många har bra fysik, fin teknik och är bra i passningsspelet. Skillnaden är väl bara att de inte har samma resurser under gången från talangfull 14-, 15-åring upp till A-laget med regelbundna läger, organiserad ungdomsverksamhet och liga. Däremot är de som individer lika skickliga som många av de svenska spelare som jag följt, fortsätter han.

Allt började däremot i dur. Dennerby flyttade ner till Abuja och ledde i februari sitt landslag, till stor del bestående av U20-spelare, i Västafrikanska mästerskapen. Det blev avancemang från gruppspelet och en tredjeplats efter seger i bronsmatchen.

En bra start kan tyckas, men inte tillräcklig.

- Jag var väldigt nöjd eftersom att vi spelade med vårt U20-landslag spetsat med några av våra äldre inhemska spelare. Inga av våra proffs i Asien, Europa eller USA var med. De har dock en härlig inställning här nere, att vi borde vinna allting. Det är en himla skön inställning, men också lite onykter ibland. Vi måste ju i sådana fall jobba därefter och ha läger för att leva upp till den nivån, säger han.

Dennerby hade inte tillgång till utlandsproffsen, då turneringen inte låg under "Fifa-dagar". Dessutom var det till en början inte helt enkelt för svensken att hålla koll på alla spelare utomlands, då fotbollsförbundet inte alltid för register över sina spelare.

- Jag gick, redan innan min första dag, igenom alla spelare jag kunde leta fram och hade även mycket material sedan jag var förbundskapten i Sverige. Jag tittade på deras U20-trupper och vilka som var aktiva i Sverige och utomlands. Nu har jag en egen Excel-fil med över 100 spelare som är aktiva. Det är därför inget problem nu och dessutom mitt jobb att hitta nya spelare.

Några månader senare stötte Dennerby på sitt första hinder som förbundskapten. Inför en träningsmatch mot Frankrike borta i april, så blev laget drabbat av transportstrejken i landet, då anställda i flygbolaget Air France strejkade för bättre villkor, samtidigt som en stor del av tågtrafiken stod stilla i Frankrike. Efter inställda flyg, en vända till Turkiet och en förkortad samling, så föll Nigeria med 8-0.

- Det var ingen rolig upplevelse. Spelarna kom dit på kvällen en och en halv dag före match och de professionella spelarna hade inte heller träffats sedan i november 2016. Vi hann bara få ihop två träningar, samtidigt som vi också var ganska trötta. Det blev ju 18, 20 timmar i stället för tio timmar på resande fot. Vi släppte in ett par mål sent i första halvlek och när de även gjorde mål tidigt i andra halvlek, så föll vi ihop som ett korthus. Det fanns inga krafter kvar, så det blev inte bra det där.

Till slut skingrade sig molnen igen, men enbart över en samling.

Nigeria kvalspelade i ett dubbelmöte med Gambia till Afrikanska mästerskapen senare i år och vann med 7-0 totalt. Det innebar att laget blev klart för turneringen, där de tre främsta lagen tar sig vidare till VM i Frankrike nästa år.

- Vi var lite ineffektivt i första mötet och vann med 1-0. Vi var inte jätteglada efter det, men vann med 6-0 i andra mötet och hade åter ungefär 17-2 i avslut, men var mer effektivt den gången. Vi spelade också på konstgräs hemma, så det passade oss bättre eftersom att vi har en bättre avsluts- och passningskvalitet, samtidigt som planen gjorde att vi kunde ha ett snabbare passningsspel.

Under det senaste landslagsuppehållet blev det ingen fortsatt uppladdning för Dennerby och hans landslag inför mästerskapet. Tidigare i sommar bröt nya stridigheter ut mellan två falanger i Nigerias fotbollsförbund och plötsligt kunde ingen besluta om ekonomiska frågor som för damlandslagets landslagssamling.

Det var när ordföranden Amaju Pinnick följde VM på plats i Ryssland som en av motkandidaterna om ordförandeposten 2014 - Chris Giwa - efter beslut av landets idrottsminister gjorde en kupp genom att storma förbundets huvudkontor och utse sig själv till ny ordförande. En av anledningarna? Giwa vann ett av två val under 2014, som Fifa inte godkände, men tyckte sig ändå ha rätt efter en domstolsprocess att ta över posten trots att Pinnick samma år vann valet som i slutändan ansågs vara det korrekta valet.

- Jag var jag hemma på lite semester då, men det gjorde att jag inte kunde åka tillbaka. Om jag hade varit ung och oerfaren, så hade man kanske blivit lite mer stressad, men med ålderns rätt, min erfarenhet och rutin, så lär man sig att fokusera på det som är viktigast och inte det som man inte kan påverka själv. Det är extra viktigt, när man inte är i en miljö som är likadan som hemma.

Efter flera vändor mellan falangerna i sommar, så hotade Fifa med att stänga av Nigeria från all tävlingsfotboll, då Fifa inte tillåter inblandning av en tredje part i ett medlemsförbund. 20 minuter före Fifas deadline den 20 augusti kom beskedet - Nigerias vice president lät meddela att de redan meddelat Fifa att Pinnick leder förbundet framöver, i varje fall fram till nästa val som i torsdags ägde rum i Nigeria.

Då blev Pinnick som förväntat omvald och Dennerby fick ett avslut i frågan.

- Jag var egentligen aldrig orolig, då mina kontakter i Nigeria berättade att det alltid är så vart tredje eller fjärde år, men att det alltid löser sig. De trodde att Pinnick skulle vinna igen och de som ville ha makten försökte därmed kuppa bort honom eftersom att de skulle vara chanslösa i ett val. De visste att det skulle lösa sig innan Fifa gick in. De kan sitt land och bara skrattade åt det. Det är vardag för dem, medan det är vi som tycker att det är lite speciellt.

Nu kan Dennerby släppa politiken helt och hållet och blicka framåt mot det sportsliga igen med fokus på ett kommande landslagsläger i oktober och Afrikanska mästerskapen med start i november. Var mästerskapet spelas är däremot ännu inte fastställt, liksom lottningen för de två fyrlagsgrupperna i turneringen.

- Det skulle ha gått i Ghana, men sedan kom man på att det var någon i förbundet som gick på en mina och blev avslöjad med korruption. Ghana ansåg därmed att det inte längre kunde arrangera mästerskapet, så nu väntar vi på vem som blir arrangör och sedan på lottning och sådant. Det är ganska snart, bara om två månader, så det är bra om vi får reda på var vi ska vara någonstans. Det är som sagt inte samma administration som vi är vana vid i Europa, men det är fantastiskt roligt med spelarna.

Oavsett lottning, så är målet glasklart. Nigeria är Afrikas mest framgångsrika land på damsidan, vann senast Afrikanska mästerskapen och förväntas nu vinna igen. Däremot är en målsättning om en plats bland de tre bästa - och därmed kvalificering för VM - möjligen mer rimlig.

- I Nigeria tycker en del att jag inte behöver använda de bästa spelarna, i stället spela med spelarna som finns på hemmaplan. Vi ska vinna ändå. Jag tror att det är en del som är kvar i en gammal självbild och det var nog på gott och ont att Nigeria vann 2016. Jag har sett alla matcherna därifrån flera gånger och Nigeria var långt efter Sydafrika och Kamerun i semifinalen och i finalen, men vann ändå turneringen. Det glöms dock bort efter något år. Det är bara de som är insatta som kom ihåg det och kände att de behövde något nytt och på den vägen hamnade jag här nere.

- Men vi måste bli minst trea. Det är solklart. Vi måste till VM. Om vi inte tar oss till VM, även om vi nu har haft problem att få till "camps" och sådär, är det självklart. Det vore ett riktigt misslyckande för Nigeria om vi inte tar oss till VM, fortsätter han.

Annars är det bara att "packa väskan"?

- Jo, så är det. Det är en coachs verklighet, skrattar han och fortsätter:

- Jag misslyckades däremot aldrig i ett kval med Sverige, så jag hoppas på att kunna ta med den trenden genom att i varje fall ta oss till mästerskapet. Sedan ses allting, utöver ett gruppspel i ett mästerskap, som en framgång i Nigeria, men först och främst måste vi ta oss till VM.

Nigeria spelar mellan den 17 november och 4 december i år Afrikanska mästerskapen.

.@PinnickAmaju re-elected NFF President. He scored a total of 34 votes, Maigari 8 votes, Ogunjobi 2 votes, and Okoye 0 votes. #NFFElections #NFFElections2018 pic.twitter.com/8mUwc7nO77