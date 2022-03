Eriksen avbröt Zlatan-filmen: "Killarna satt och tittade"

Danmarks landslag är redan klart för Qatar-VM och träningsspelar den här samlingen mot Nederländerna och Serbien. Just nu är landslaget på träningsläger i Marbella inför träningsmatcherna, och tittade under onsdagskvällen på den nya filmen "I Am Zlatan", som handlar om Zlatan Ibrahimovics tidiga liv och spelarkarriär.

Då avbröts spelarna mitt i filmtittandet, skriver Bold.dk.

Landslagsstjärnan Christian Eriksen, som är tillbaka i landslaget igen, anslöt nämligen till lägret under gårdagskvällen och kom in i rummet och hälsade på alla spelare.

- Killarna satt och tittade på en film. Jag hade ett möte, och sedan kom Christian in och hälsade på folk, säger förbundskaptenen Kasper Hjulmand enligt Bold.dk.

Hjulmand är samtidigt glad över att Eriksen är tillbaka i landslaget igen.

- Det betyder såklart mycket för oss. För det första är det lite av en saga att Christian står här. Det är en saga som handlar om mer än bara fotboll. Det är en historia om liv och död och en som klarade det.

Under EM i fjol drabbades Eriksen av ett hjärtstopp och tvingades därefter ta en paus från fotbollen. I vintras skrev han på för engelska Brentford och mars-samlingen är hans första med landslaget sedan kollapsen.