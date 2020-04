Instagram och Fifa kan göra spelare sämre - svenska landslaget medvetet om risken

Kan en fotbollsspelares prestation påverkas om man är uppkopplad på Twitter, Facebook eller Instagram innan match?

Vissa lag verkar tro det.

Som Manchester United och det svenska A-landslaget. För att ta två exempel.

När det gäller Manchester United så handlar det, enligt engelsk media, om att det inom klubben finns oro för att spelarna presterar sämre på grund av att man använder sin telefon för att kolla på sociala medier och på så sätt tar del av kritik och påhopp från folk.



En annan sak som kan göra att sociala medier påverkar spelares prestationer på ett negativt sätt är mental trötthet.



Det har inte gjorts så många studier om hur mental trötthet kan påverka idrottsprestationer, men forskare börjar mer och mer titta på det.



I Journal of Sports Sciences har några forskare publicerat en studie som gjorts om brasilianska elitfotbollsspelare. Man har kommit fram till att om en spelare är inloggad med sin telefon på sociala medier och/eller om man spelar tevespel innan match så försämras besluten i en spelares passningsspel. Därför är forskarnas råd att tränarna måste ha koll på spelarnas vanor när det kommer till användning av telefoner och tevespel.

Studien gjordes på flera försäsongsmatcher med professionella spelare från två brasilianska lag. Men med en tvist. Före varje match delades spelarna in i tre olika grupper.



Den första gruppen tittade på videoklipp i 30 minuter. Den andra gruppen hade sina telefoner och kollade på sina sociala medier i 30 minuter. Den tredje gruppen spelade Fifa 18.



Spelarna gjorde också ett Stroop-test, ett väletablerat psykologiskt test som visar reaktionstiden för en uppgift, före och efter dessa aktiviteter för att bedöma deras mentala trötthet.



Därefter värmde spelarna upp och spelade sedan en match i 90 minuter, som filmades och analyserades.



Efter tre eller fyra dagar så skiftade spelarna och bytte aktivitetsgrupp och spelade sedan 90 minuter igen.



Sex matcher spelades totalt och för att hålla spelarna motiverade så fick alla höra att matcherna användes för att ta ut en startelva till seriestarten.



Forskarna bad spelarna att betygsätta sina energinivåer före varje match för att bedöma återhämtningen från föregående match.



Efteråt analyserades spelarnas mjölksyrenivåer och alla fick uppge hur ansträngda de upplevde att de var under matchen.

Två erfarna analytiker tittade på varje match. Deras uppgift var att studera och bedöma varje passning som spelarna gjorde, och se om det var ett bra eller dåligt beslut.



Forskarna upptäckte att de tre grupperna, som spelade Fifa, kollade på sociala medier och film, gjorde ungefär lika många passningar under matcherna, men att kvaliteten blev sämre hos grupperna som innan matcherna hade kollat på sociala medier eller spelat Fifa, jämfört med gruppen som hade tittat på film.



En spelare behöver ha fullt fokus för att kunna ta rätt beslut och prestera på topp. Men forskarna menar att om en spelare är ute på sociala medier eller spelar Fifa leder det till en lång period av elektriska impulser i vissa delar av hjärnan, vilket leder till att man hanterar information långsammare och därför riskerar att fatta sämre beslut.



”Vid mental trötthet visar idrottare vanligtvis längre fixeringstid på motståndare och kortare fixeringstid på sina lagkamrater," menar forskarna.



”Idrottare som är mentalt trötta kanske inte tolkar tillräckligt eller förutser motståndarnas agerande, vilket påverkar beslutens noggrannhet. Därför verkar det som att mental trötthet påverkar det sätt som spelarna väljer sina taktiska åtgärder under matcher.”



Studien är ganska liten och en av få som har tittat på konkreta bevis när det kommer till koppling mellan smartphones och tevespel när det gäller prestationer för elitspelare.



Men andra studier baserade på idrottare som inte är på elitnivå har visat att mental trötthet har lett till långsammare reaktioner, sämre visuell uppfattning och till och med en minskning av en gruppens kollektiva rörelse.



Enligt The Guardian har annan forskning, baserad på intervjuer med elitidrottare från Australien, visat att mental trötthet kan påverka spelarnas prestation på andra sätt, som minskad motivation och entusiasm och sämre uppmärksamhet på detaljer.



Andreas Ivarsson är docent vid Högskolan i Halmstad. Hans forskning handlar bland annat om idrottsskadans psykologi samt prestations- och hälsoförbättrande interventioner bland idrottare.



- Det som den här studien från Brasilien har kommit fram till låter ju inte orimlig. Men det är svårt att definiera mental trötthet. Det finns ingen vedertaget definition och det är svårt att mäta mental trötthet, säger Ivarsson till Fotbollskanalen.

- Om man till exempel har varit inloggad på sociala medier så skulle en respons kunna vara att man bibehåller fokus mycket på det här under en längre tid. Man blir ju trött. Men vissa kanske reagerar annorlunda. Någon kanske blir jättetriggad av att läsa om sig själv på sociala medier? Så det kan nog slå åt båda hållen.



Andreas Ivarson tycker att det är en ganska liten studie som har gjorts i Braslien och att man nog behöver pröva det igen för att komma närmare kärnan. Men han ser flera intressanta saker i studien.



- Det är intressant att man har haft crossover-design där spelarna har varit med i alla tre grupperna. Då blir det mer spännande, säger han.



- Man märker ett ökat intresse för den här typen av studier som är kopplad till beslutsfattande. En intressant aspekt är vad som kan påverka förmågan att ta beslut.



Daniel Ekvall är idrottspsykologisk rådgivare i herrlandslaget och också i IFK Norrköping. Han tycker att den brasilianska studien är intressant och berättar att man i landslaget har pratat om att även hjärnan behöver återhämta sig.



- Tillsammans med det medicinska teamet med Paul Balsom (Performance manager) har vi diskuterat det här och mer informerat spelarna om att den här delen finns med. Som när man till exempel är på mästerskap där det är mycket nytt för hjärnan med intryckt, många resor, mycket publik och tätt med matcher. Men vi har inte sagt att: "så här ska ni göra" utan mer: "tänk på detta". Hjärnan ska vila, och då kanske man inte ska spela Fifa för mycket. Så vi har nosat på området, men det finns säkert mer att göra, säger Ekvall till Fotbollskanalen.

- Fotboll är kognitivt. Man tar många beslut. Därför behöver hjärnan tid för återhämtning och det är något som vi har pratat om i landslaget.

Vad ger man spelarna för tips när det kommer till att hjärnan ska få tid för återhämtning?

- Jag tror att man ska tänka till som spelare. Kanske hitta stunder som inte kräver så mycket arbete för hjärnan. Du får hitta din grej. Kanske lyssna på musik eller ta en promenad. Att man som spelare är medveten om att en fotbollsmatch kräver mycket av hjärnan och därför behöver även hjärnan återhämtning.

Däremot tror inte Daniel Ekvall på att förbjuda spelare från att använda vissa saker, som sociala medier eller att spela Fifa.



- Det är lite tidigt att uttala sig om att spelarna inte får använda de här sakerna innan match. Det behövs mer forskning. Förbud är inte bra. Alla fungerar inte på samma sätt. Det kanske är ens grej. Någon kanske mår bra av sociala medier. Det är upp till spelarna att hitta sin grej, säger han och fortsätter:



- Men det här ämnet är intressant och det behövs mer forskning på det. Att man hittar mer fotbollsmässiga mätningar. Vad menar vi med mental trötthet? Hur mycket tid behöver hjärnan för att vila och återhämta sig? Vi behöver ju återhämtning fysiskt och mentalt. Jag tror att det kommer mer forskning på området.