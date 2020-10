0-0 och inte allt för många målchanser mellan Frankrike och Portugal. Matchen levde inte upp till förväntningara, och båda lagen såg nöjda ut med det oavgjorda resultatet.

Hugo Lloris, Frankrikes målvakt, menar att det var en jämn match mellan två bra lag.

- Det var mycket respekt mellan lagen - kanske till och med rädsla. Vi gjorde en stabil insats defensivt, alla hjälpte till och hjälpte laget under matchen, säger han till C More och fortsätter:

- De (Portugal) gjorde detsamma om jag ska vara ärlig. Därför var det inte så många chanser. Matchen var inte alls öppen, säger han.

Både Portugal står på sju poäng efter tre matcher. Sverige ligger sist i gruppen med noll poäng efter förlusten mot Kroatien, som har tre poäng.

