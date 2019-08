Officiellt: Baxter slutar som förbundskapten i Sydafrika

Stuart Baxter har bland annat tränat AIK och Helsingborg men sedan 2017 har 65-åringen basat över Sydafrikas landslag.

I somras ledde han sitt lag till kvartsfinal, men nu står det klart att han lämnar sitt tränaruppdrag för "Bafana Bafana".

- Någon annan borde fortsätta med det här uppdraget och därför säger jag upp mig som tränare för "Bafana Bafana", säger Baxter.

Utöver sina uppdrag i AIK och Helsingborg har Baxter också varit tränare i Halmstad.

