Skandalscener i EM-kvalet - flera bengaler kastades in på planen

LÄS MER: Ungern spelar EM i Tyskland nästa sommar

Luxemburg slog under torsdagen Bosnien och Hercegovina med 4-1 hemma i EM-kvalet. Inför matchen hade Luxemburg chans på direktkvalificering till EM-slutspelet i Tyskland 2024, via en andraplats i gruppen, men efter Slovakiens seger mot Island i kväll är den möjligheten borta. I stället är Slovakien och Portugal nu klara, via gruppen, för EM 2024.

Samtidigt utspelade sig skandalscener - mitt under matchen på Luxembourg Stadium.

Luxemburg blev i den 27:e minuten tilldelat straff efter VAR-granskning - och då svarade supportrar med att kasta in ett tiotal pyrotekniska pjäser på planen. Luxemburg fick därmed vänta en stund med att lägga sin straff, innan Gerson Rodrigues utökade för hemmalaget.

Annons

På övertid avbröts matchen ytterligare en gång, om än tillfälligt. En supporter stormade planen och höll upp en palestinsk flagga.

Luxemburg är på tredje plats i gruppen med 14 poäng, medan Bosnien och Hercegovina är på femte plats med nio poäng efter nio spelade kvalomgångar. Tidigare Malmö FF-backen Dennis Hadzikadunic blev kvar på bänken för bortanationen hela matchen.

Luxemburg ställs härnäst mot Liechtenstein på bortaplan, medan Bosnien och Hercegovina avslutar kvalet mot Slovakien på hemmaplan.

Under den senaste tiden har det stormat kring Bosnien-Hercegovinas landslag. Tidigare stjärnspelaren Savo Milosevic har tagit över som ny förbundskapten, vilket både är kontroversiellt politiskt och sportsligt, samtidigt som förre Malmö FF-backen Anel Ahmedhodzics status i landslaget sedan tidigare är oklar. Ahmedhodzic är just nu skadad och har missat Sheffield Uniteds fyra senaste matcher i Premier League.