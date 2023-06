Skottland besegrade Georgien - efter långt regnavbrott

Trots en vattensjuk plan kom mötet mellan Skottland och Georgien igång som planerat.

Föga förvånande var det Skottland som hanterade omständigheterna bäst och man tog ledningen efter sex minuters spel när Callum McGregor i regnplasket rakade in ledningsmålet.

Innan dess hade både Skottlands förbundskapten och Georgiens förbundskapten skällt ut fjärdedomaren och menade på att matchen borde avbrytas.

Efter Skottlands ledninsgmål plockade domarna av spelarna från planen och matchen tvingades till ett avbrott som skulle komma att bli väldigt långt. Flera funktionärer klev ut på planen och började skyffla undan regnet.

- Det här är ett skämt, sade BBC:s reporter Amy Canavan.

- Planen är ospelbar, sade Scott Mullen i BBC inför avspark.

21.35, cirka en halvtimme efter att matchen först avbröts gick domarteamet ut igen för att inspektera om planen var i spelbart skick. Publiken jublade nöjt när huvuddomare och assisterande domare slog ett par passningar till varandra.

Beskedet kom ett par minuter senare att matchen återupptas 22.00 efter att spelarna värmt upp i 15 minuter. Det dröjde dock längre än så, efter nytt regnfall flyttades matchstarten fram till 22.15. Men någon avspark blev det inte då heller. Georgien kom ut till avspark först 22.25 efter att Skottland värmt upp i tio minuter och då buades gästerna ut.

Medan Georgien värmde upp så valde istället Skottland att gå in i omklädningsrummet igen.

- Varför väntar vi ytterligare 10 minuter? Georgien kunde ha varit här ute, sa Alan Hutton i Viaplay enligt BBC.

Men till slut skulle matchen komma igång. 22:35 startade matchen från minut tio och med en 1-0-ledning för Skottland.

En ledning som Skottland skulle komma att utöka och när tisdag hade blivit onsdag, svensk tid kunde Skottland konstatera att man vunnit med 2-0.

Och EM känns allt närmare för Skottland.

- En refräng av "Que sera sera, we're going to Germany" sjungs just nu runt Hampden. Jag tänker inte kommentera mer. Men säkert..., sade Scott Mullen i BBC:s sändning under den andra halvleken.