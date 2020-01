Tankovic: "Zlatans vinnarmentalitet kan gynna Hammarby väldigt mycket"

Zlatan Ibrahimovic gick i fjol, överraskande nog för många, in som ny delägare i Hammarby. Stjärnan köpte 50 procent av AEG Swedens aktier, vilket innebär cirka en fjärdedel av klubbens aktier. Amerikanska Anschutz Entertainment Group äger cirka 47 procent av aktierna i Hammarby och äger även Los Angeles Galaxy.

Hammarby-stjärnan Muamer Tankovic tror att Ibrahimovics närvaro i klubben kan visa sig betyda mycket i framtiden.

- Det är mest hans mentalitet, hans vinnarmentalitet. Det är något vi har tjatat om otroligt länge, ända sedan jag kom till Hammarby. Jesper Jansson har varit ute med det, jag har varit ute med det, Nikola Djurdjic har varit ute med det, vinnarmentaliteten. Är det något Zlatan har så är det vinnarmentalitet. Jag tror att det kan gynna oss väldigt mycket, säger han i podcasten "Lundh".

Tror du att han kommer vara involverad i att jaga spelare och liknande?

- Om det är så pass att Hammarby verkligen vill ha en spelare och att de känner att de samtalen de haft inte har gått igenom så kan det kanske hända att man ber Zlatan göra ett samtal och att han kan försöka lösa det.

Tror du att man kan ha nytta av honom mer på affärssidan med sponsorer och så?

- Ja, det tror jag nog. Hammarby är väldigt öppna för att investera i saker och ting, och när Zlatan är där tror jag att fönstret har öppnat sig ännu mer för att få in sponsorer. Även utan Zlatan har Hammarby otroligt mycket företag som vill sponsra, men med Zlatan kan det bli lite extra.

När han lade ut det där instagram-inlägget första dagen med Ibrahimovic på ryggen, vad tänkte du?

- Jag tänkte först att det var hans bror som skulle komma till Hammarby, för jag har hört att hans bror är e-sportare, och jag vet att Hammarby har några som spelar Fifa och så.

Fick ni ingen information?

- Nej, ingen alls. Vi hade ingen aning om vad som pågick eller vad som skulle hända. Några dagar efter fick vi höra att Zlatan skulle investera i Hammarby.

Hur ser du på reaktionerna som har varit i Malmö, där man har varit väldigt upprörda?

- Jag tycker att det är en skam. Det är synd att det händer, tråkigt. Sedan förstår jag det, för det finns idioter överallt och som tycker att det som han gjorde var extremt fel. Men man får inte glömma att det människor gör är att glömma väldigt snabbt vad man har gjort för en stad och för hela landet. De glömmer väldigt snabbt hur mycket pengar han har dragit in för Malmö under alla år han har varit utomlands. Varje gång han har gått någonstans har Malmö fått in bra med det. Ekonomin Malmö har i dag är mycket på grund av Zlatan. Men folk glömmer att han har gjort det. När han såldes till Ajax var han den dyraste spelaren någonsin som sålts från svensk fotboll. Det är sådant som folk glömmer.

Lyssna på hela avsnittet med Muamer Tankovic i spelaren ovan.