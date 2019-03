TV: Dier skadad igen - Tottenham-mittfältaren tvingades byta i Englands storseger

England inledde EM-kvalspelet med en säker 5-0-seger hemma mot Tjeckien. Laget fick dock en motgång tidigt i matchen, då Eric Dier efter en duell i inledningen av matchen satte sig ner i gräset och fick läkarvård.

Smällen kom i en situation där mittfältaren blev stämplad över foten av Tomas Soucek, vilket fick engelsmannen att ta sig om foten. Dier, som precis kommit tillbaka från sin andra längre skadeperiod under säsongen, fick hjälp av läkarteamet att ta sig av planen.

- Jag undrar om smällen innan tog värre än vi trodde, säger Åke Unger i C More:s sändning.

Dier försökte spela vidare, men gick av några minuter senare och ersattes av Chelseas Ross Barkley. Smällen kan bli tuff för landslaget, men framförallt för Tottenham. Londonlaget har Liverpool i första matchen efter landslagsuppehållet.

Senare på kvällen rapporterade Sky Sports att Dier kommer att missa Englands match på måndag mot Montenegro, men hurvida Dier kommer missa längre tid än så var oklart. Enligt AP-journalisten Rob Harris rör det sig om en höftskada för mittfältaren.

Jag tror att han kommer åka tillbaka till klubben. Förhoppningsvis är det inget allvarligt, det är en muskelskada, men han kommer inte kunna spela vår andra match, säger förbundskapten Gareth Southgate efter matchen enligt Sky Sports.

BREAKING: Eric Dier ruled out of @England's Euro 2020 qualifier against Montenegro on Monday with muscular injury. #SSNhttps://t.co/4BENQtCaUb pic.twitter.com/skRRSNhRf2