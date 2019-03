TV: Hattrick-show av Sterling - stjärnan hedrade bortgången pojke

England inledde EM-kvalet hemma mot Tjeckien och fick en smäll tidigt när Eric Dier tvingades av planen efter en duell. Efter det tog England över och dominerade matchen fullständigt.

Raheem Sterling gjorde 1-0 efter tjugo minuter. Harry Kane, som tagit sig ner i banan och mött ett uppspel, slog en djupledsboll mot Jadon Sancho. Sancho fick yta på kanten och slog in ett flackt inlägg som Sterling blev helt fri framför mål på, vilket gjorde att yttern enkelt kunde stöta in 1-0.

Det var också yttern som blev stoppad av två försvarare när han försökte ta sig fram i straffområdet, något som gav engelsmännen straff. Harry Kane slog den och trots att Pavlenka var på bollen, kunde Kane göra 2-0.

I andra halvlek fortsatte Sterling sin uppvisning. Kyle Walker tog upp bollen snabbt och lyckades hitta fram till Sterling. Yttern vände runt och placerade in bollen och vid firandet drog Sterling fram ett budskap på tröjan under matchtröjan, där han hyllade en pojke som nyligen gått bort i cancer.

- Damary var en kille jag försökte hjälpa och vi trodde vi hade hittat en donator. Olyckligtvis matchade de inte och han gick bort, så jag ville ge hans familj något att glädjas över, säger matchhjälten efter matchen enligt BBC.

Sterling gjorde också hattrick en stund senare, när han testade skott utifrån boxen. Skottet tog på en försvarare och ställde Pavlenka och gav Manchester City-spelaren hans tredje mål för kvällen.

England fick sedan hjälp på traven för att göra ett sista mål. Ett per minuter från slutet testade Callum Hudson-Odoi skott utifrån som Pavlenka tryckte ut i straffområdet. Där försökte Tomas Kalas ta emot bollen, men försvararen lyckades inte kontrollera bollen utan rakade istället in den i egen bur istället.

Matchen slutade 5-0 och gav England en perfekt start på EM-kvalet.

- Det var en fantastisk laginsats och jag är glad att jag kunde hjälpa laget till seger. Jag tror verkligen på mig själv, jag försökter ta mig till farliga chanser och skjuta utan att oroa mig för något. Det första målet var jag nöjdast med, säger Sterling.

Startelvor:

England: Pickford - Walker, Keane, Maguire, Chilwell - Dier, Henderson, Alli - Sancho, Kane, Sterling

Tjeckien: Pavlenka - Kaderabek, Celustka, Kalas, Novak - Soucek, Pavelka - Gebre Selassie, Darida, Jankto - Schick

Damary Dawkins died this week.

It was his name and picture which featured on t-shirt under Sterling's jersey after he scored England's 3rd against Czech Republichttps://t.co/cj5mWUVFax