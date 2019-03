TV: Elyounoussi med jättemiss mot Spanien: "Det måste såklart vara mål där"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Foto: Bildbyrån/C More

Norge möter Spanien i EM-kvalpremiären. Då stod AIK:s Tarik Elyounoussi för en jättemiss när han missade helt öppet mål från bara ett par meter. - Det måste såklart vara mål där, säger Anders Adamsson i C More.

Norge möter Spanien på bortaplan i premiären av EM-kvalet och hamnade under intensiv press direkt i matchen. Spanien kunde efter en kvart ta ledningen när Rodrigo rakade in ett inlägg från vänster.

Men efter en dryg halvtimmes spel fick Norge en jättechans att kvittera. I en kontring spelade Markus Henriksen in bollen mot Tarik Elyounoussi, som tagit sig in i straffområdet med en fin löpning. Elyounoussi hade blivit helt fri framför mål och skulle bara stöta in bollen, men AIK-anfallaren missade avslutet och riktade istället bollen bort från målet. Med hjälp av sina försvarare kunde David De Gea ta hand om returen.

- Det måste såklart vara mål där. Sen är det så att skjuter bollen in till Elyounoussi och det är. men det är enkelt att missa för att den träffar foten bara, han vinklar inte till den. Men det måste vara mål, säger C Mores expert Anders Adamsson.

Matchen pågår och står 1-0 till Spanien.