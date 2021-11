TV: Finlands VM-drömmar krossade - föll mot Frankrike

Efter 3-1-segern borta mot Bosnien-Hercegovina i lördags hade Finland allt i egna händer inför den sista VM-kvalomgången. Seger hemma mot Frankrike, som redan säkrat gruppsegern, krävdes för att Finland garanterat skulle sluta tvåa och ta sig till play off. En finländsk livlina fanns dock: om Ukraina misslyckades med att besegra Bosnien på bortaplan var Finland klart för play off oavsett resultat mot Frankrike.

Länge såg det ut att gå vägen för vårt nordiska grannland, då båda matcherna var mållösa en bit in i andra halvlek. Med knappa timmen spelad gav dock Oleksandr Zintjenko ukrainarna ledningen mot Bosnien - och några minuter senare skickade Karim Benzema, via en finländsk försvarare, in 1-0 för Frankrike i Helsingfors.

Kylian Mbappé utökade sedan till 2-0 för fransmännen efter en soloräd längs vänsterkanten som han avslutade med att placera in bollen i det bortre hörnet bakom Finlands målvakt Lukas Hradecky. Än värre blev det för Finland när Artem Dovbyk kontrade in 2-0 för Ukraina i Zenica.

- Klart jag är besviken. Vi fick inte det resultatet vi var ute efter. Killarna gav allt och jag är stolt över dem. Frankrike är ett ruskigt bra lag, det är ingen nyhet, säger Finlands förbundskapten Markku Kanerva till Hufvudstadsbladet efter matchen.

Efter matchen tackade Finland av Paulus Arajuuri och svenskbekantinge Joona Toivio, som nu slutar i landslaget.

- Vemod är det jag känner. Min gemensamma väg med de två är lång. Två fantatiska spelare och två fantastiska personer. Jag kommer att sakna dem, säger Kanerva till Hufvudstadsbladet och fortsätter:

- Tack till killarna. De har gjort så mycket för det här laget och finsk fotboll.

Resultaten innebär att Ukraina kliver förbi Finland och slutar tvåa i gruppen. För Ukraina väntar därmed play off i mars (där Sverige är ett möjligt motstånd), medan Finlands drömmar om VM 2022 krossades i kväll. Vårt östra grannland får därmed vänta på chansen att spela sitt allra första världsmästerskap i herrfotboll i minst fyra år till.

Startelvor:

Finland: Hradecky – Uronen, Ivanov, Väisänen, O'Shaughnessy, Hämäläinen – Nissilä, Schüller, Kamara – Pukki, Lod

Frankrike: Lloris – Koundé, Upamecano, Zouma – Dubois, Tchouameni, Rabiot, Digne – Diaby, Griezmann, Mbappé