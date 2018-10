TV: Hamréns Island tappade 2-0-ledning - Mbappé räddade franskt kryss

Världsmästaren Frankrike tog emot Erik Hamréns Island på Stade de Roudourou i Guingamp. Den svenske förbundskaptenen valde att starta med Malmö FF:s Arnor Traustason, samt fyra gamla allsvenska bekantingar i Ragnar Sigurdsson, Kari Arnason, Birkir Mar Saevarsson och Alfred Finnbogason.

Efter en halvtimmes spel skulle gästerna överraskande ta ledningen. Finnbogason snodde åt sig bollen av Presnel Kimpembe och spelade snett, inåt bakåt till Birkir Bjarnason. Mittfältarens avslut var mycket kyligt och via en liten touch på Hugo Lloris satt bollen i ena hörnet.

Frankrike pressade på och den isländske målvakten Runar Alex Runarsson storspelade. Istället för en kvittering utökade Island i den 58:e minuten. Den tidigare MFF-backen Kari Arnason nickade in 2-0 på en hörna.

Med en halvtimme kvar byttes Kylian Mbappé in på planen. PSG:s supertalang skulle ligga bakom Frankrikes upphämtning. Först slog han in en boll som styrde via Holmar Örn Eyjolfsson och in i mål en kvart från slutet. Och i slutminuterna satte Mbappé mycket säkert en straff fram till 2-2.

Ett tungt tapp för Erik Hamréns lag som var på väg mot en fin skalp. Men trots allt en framgång efter 0-9 i de två första matcherna som isländsk förbundskapten.

Lagens startelvor:

Frankrike: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Digne - Pogba, Nzonzi - Thauvin, Griezmann, Dembélé - Giroud.

Island: Runarsson - Eyjolfsson, Arnason, R. Sigurdsson, Saevarsson - Sigurjonsson, Bjarnason - Gudmundsson, G. Sigurdsson, Traustaon - Finnbogason.