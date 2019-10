TV: Kroatien tog viktig seger i EM-kvalet - efter klackmål av Petković

Foto: Bildbyrån/C More

Kroatien var efter fem spelade matcher något pressade i EM-kvalet. Fjolårets finalister i VM i Ryssland. Landet hade bara en poäng mer än både Slovakien och Ungern när de tog emot de sistnämnda i Split.

Men Kroatien skulle ta en viktig 3-0-seger och rycka något i Grupp E, efter att de tog ledningen efter bara några minuter. Luka Modric snodde bollen av Tamás Kádár och helt fri med Peter Gulacsi placerade han kyligt in 1-0 bakom målvakten.

- Vi inledde matchen med stor press. Det var svårt för dem att ta sig in i matchen och vi gjorde vårt första mål i den bästa tiden för oss, säger Ivan Rakitic enligt Uefas hemsida.

Kroatien utökade ledningen en bit in i första halvleken. Ante Rebic spelade in bollen till Bruno Petković i straffområdet. När Gulacsi sprang ut för att försökte skärma av ytorna för anfallaren. Då drog Petković till med en klack runt målvakten, som rullade in i det öppna målet bakom Gulacsi.

Kort innan första halvleken var över hade Kroatien även gjort 3-0. Ivan Perisic slog in ett inlägg som tog sig förbi Kádár. Det överraskade Petković något, men anfallaren lyckades ändå få upp ett ben och kunde styra in sitt andra mål i matchen.

I den andra halvleken fick Kroatien straff när Ante Rebić gjordes ner av László Kleinheisler. Fram stegade Ivan Perisic för att ta straffen, men då gjorde Peter Gulacsi en fin räddning långt nere vid stolproten och såg till att det fortsatt stod 3-0 till Kroatien. Tyngre för Ungern var dock att Kleinheisler blev utvisad, då han fick sitt andra gula kort i situationen.

Resten av matchen blev en relativt enkel affär för Kroatien, som med en man mer kunde kontrollera händelserna och vinna med klara 3-0.

- Efter krysset mot Azerbajdzjan visste vi att vi var tvungna att vinna i dag och vi gjorde det på ett imponerade vis. I dag kan vi njuta men i morgon måste vi börja fokusera på vår nästa match mot Wales. Jag hoppas att vi kan vinna den också, säger Rakitic.

Det gör att de toppar grupp E med tre poäng mer än Slovakien, som kryssade mot Wales under kvällen, och fyra poäng före Ungern. De tre lagen har alla två matcher kvar att spela i kvalet, medan Wales och jumbon Azerbajdzjan har tre kvar.

Startelvor:

Kroatien: Livakovic - Jedvaj, Lovren, Vida, Barisic - Modric, Brozovic - Rebic, Rakitic, Perisic - Petkovic

Ungern: Gulacsi - Lovrencsics, Korhut, Orban, Kadar - Kleinheisler, Vida - Dzsudzsak, Holman, Sallai - Szalai