TV: Portugal-kross - då gjorde Ronaldo sitt 58:e(!) hattrick

Luxemburg hade inte mycket att sätta emot Portugal när båda lagen drabbade samman under tisdagskvällen i kvalet till VM 2022. Redan efter 17 minuter hade Portugal tagit ledningen med 3-0, detta efter två straffmål av Cristiano Ronaldo och en fullträff av Bruno Fernandes.

Joao Palhinha utökade ledningen till 4-0 och i slutminuterna fullbordade Cristiano Ronaldo sitt hattrick när han fastställde slutresultatet till 5-0. Enligt statistiksajten Opta var det Ronaldos 58:e hattrick i karriären, och hans tionde i den portugisiske landslagströjan.

Portugal ligger för tillfället tvåa i sin kvalgrupp, en poäng bakom Serbien som har en match mer spelad. Portugal möter Irland den 11 november, tre dagar senare väntar en avgörande gruppfinal mot Serbien i VM-kvalet.

58 - Against Luxembourg this evening, Cristiano Ronaldo scored the 58th hat-trick of his professional career and his 10th for Portugal. Incredible. pic.twitter.com/qAFsZO2Slq