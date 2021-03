TV: Spanien vände och vann - på stopptid

Spanien gick in i Sveriges VM-kvalgrupp som förhandsfavoriter, men fick nöja sig med oavgjort i kvalpremiären mot Grekland (1-1). På söndagskvällen ställdes spanjorerna mot Georgien, som föll 0-1 mot Sverige i sin premiärmatch.

Georgien skulle chocka Spanien genom att ta ledningen i slutet av första halvlek när hemmalaget kontrade in 1-0 genom Khvica Kvaratskhelia. Resultatet stod sig till pausvilan.

Ferran Torres kvitterade till 1-1 tio minuter in i andra halvlek när högeryttern stötte in Jordi Albas vänsterinlägg från nära håll.

Länge såg det ut som att Spanien skulle få nöja sig med ytterligare ett kryss. Men på stopptid skickade Dani Olmo in segermålet med ett distansskott via händerna på Georgiens målvakt Loria, som inte lyckades avvärja målet.

- Loria står långt ut, är faktiskt på den där, men kan inte styra den utanför sitt mål, säger C More-experten Vicki Blommé.

Georgien fick sedan Levan Shengelia utvisad i slutsekunderna efter en våldsam satsning.

Spanjorerna går nu upp på fyra poäng medan Georgien står kvar på noll. Sverige kan gå upp på sex poäng senare i kväll när Kosovo väntar på bortaplan.

Spanien är obesegrat i 65 raka VM-kvalmatcher, vilket är nytt världsrekord.

Startelvor:

Georgien: Loria - Kakabadze, Kashia, Dvali, Giorbelidze - Kankava, Gvilia - Lobzhanidze, Kiteishvili, Kvaratskhelia - Zivzivadze.

Spanien: Simon - Porro, Garcia, Llorente, Alba - Ruiz, Busquets, Pedri - Torres, Morata, Gil.

💪 - Spain🇪🇸 are unbeaten in an all-time record 65 consecutive World Cup qualifiers (W51-D14-L0) since a 1-0 defeat against Denmark in Copenhagen on 31 March 1993. #GEOESP #WorldCupQualifiers