AIK-toppens svar på kritiserade namnbytet: "Den tiden är över i den moderna fotbollen"

Vid årsskiftet löpte det tidigare namnavtalet för Friends Arena ut och nu har Stockholm Live, som driver arenan och äger namnrättigheten, hittat en ny lösning. I mitten av januari kom beskedet att Nationalarenan får ett nytt namn under sommaren.

Från och med den 12 juli i år kommer hemvisten för AIK och det svenska herrlandslaget att byta namn till Strawberry Arena. Det är kapital från den norske entreprenören Petter Stordalen, via hans hotellkedja Strawberry, som möjliggör ändringen.

Beskedet om namnbytet har mötts av starka reaktioner från flera håll, men i AIK-led tonar man ner betydelsen av namnet på sin hemvist i den moderna fotbollseran.

- Jag tror att man får förhålla sig till det som att den romantiserade mytologin, som du och jag är uppvuxna med, där namnet och platsen på arenan nästan var helig mark för upplevelsen och drömmarna – den tiden är över i den moderna fotbollen som vi befinner oss i. Då tror jag att man får titta på att det inte är hemmet i sig, det här är ett hus där vi spelar och presterar. Det är laget och vi själva som är drömmen och minnena. Namnet på platsen är överspelat, tyvärr – det kan man tycka är sorgligt, men vi behöver förhålla oss till det. Vi är långt ifrån ensamt om det här. Vi försöker spela efter läge, säger AIK:s klubbdirektör, Fredrik Söderberg, när han gästar podcasten Lundh och fortsätter:

Hur ser avtalsläget ut med Stockholm Live, din förra arbetsgivare, som ni förhandlar med? Hur långt avtal har ni att spela på Strawberry, jag vet att det skulle löpa ut?

När jag träffade Thomas Berntsen pratade han om Karlberg, att ni måste flytta och att det är för litet. När har ni en ny träningsanläggning på plats?

Var kommer den ligga och hur stor kommer den vara?

- En halvtaskig frispark härifrån bara. Tvärs över gatan och den kommer att vara en och en halv plan stor, plus faciliteter som är vida bättre än vad vi har på Karlberg.

Men då är det bara för herrlaget och så blir ungdomslag och annat på Skytteholm?

- Ja, precis. Planen från början med det löfte som kom från politiker i Solna Stad, närmare bestämt det socialdemokratiska partiet, inför valet 2022 var att göra en hemvist för AIK på Skytteholms IP. Gemensamt med Solna Stad och även tillsammans med Fabege har vi konstaterat att det inte blir bra att ha en herranläggning där uppe, för att det tar så mycket yta och tid i anspråk, för något som definitivt kommer att gå ut över barn och ungdomars möjlighet att spela fotboll, inte bara i AIK, utan även i andra Solna-klubbar. Det är inte riktigt något som vi vill stå för, därför valde vi att flytta herrarnas anläggning. Men planen är fortfarande att skapa en stark hemvist på Skytteholm.

Sitter ni kvar här på Evenemangsgatan ändå, så att ni blir utspridda på tre…

- I förlängningen kommer vi inte att göra det. Gissningsvis kommer vi att flytta till Skytteholm.

Under åren på Friends Arena har kvaliteten på gräset varit ett ständigt diskussionsämne. Söderberg medger att det finns problematik – men att det har blivit bättre med tiden.

- Där måste jag ändå ge dem en stor eloge, att de har gjort stora insatser och gräset har blivit bättre. De har ett helt UV-system, vi har sett att det har gett resultat. Problemet är att man behöver ljus, vatten och luft för att få gräset att rota sig och bli livskraftigt. Vatten är inget problem, ljuset har alltid varit ett problem på Friends Arena, med tanke på att den är så pass instängd, men framför allt har luften varit ett problem. Om man står inne i mittcirkeln är det nästan helt vindstilla, det är därför folk som har varit på Friends Arena när det inte är match har sett stora snökanoner som sprutar in luft för att få vinden, säger Söderberg.

- När du pratar om hyran skulle jag säga att den stora utmaningen inte är kostnaden för att få spela, det är möjligheterna och tillgänglighet till arenan, på bekostnad av att vi kanske inte betalar så mycket, som är det stora problemet. Vi får värdera att den har en hyressättning mot att ge upp möjlighet till att äga sina egna arrangemang och att äga sin egen evenemangsplanering. Jag förstår dem också, de har sin affärsmodell för att kunna driva arenan, det får man vara ödmjuk i när man hyr in sig, som vi gör på vår arena. Men diskussionerna som vi pratar om i de här avtalsförhandlingarna handlar väldigt mycket om tillgänglighet, vilka andra typer av arrangemang som får möjlighet att vistas i arenan och vilken påverkan det har på vårt spelschema eller våra träningsmöjligheter. Det är en stor fråga.

Då har det dykt upp tankar på att man ska bygga något eget från AIK, hur troligt är det, eller låser ni in er nu med en träningsanläggning och troligtvis ett längre avtal med Strawberry?

- Nummer ett är att det är en motion som ligger till grund för att vi ska verka för det och det ska man ha respekt för. Just nu har vi, och det har vi varit tydliga med, att vi kommer lägga vårt fokus på träningsanläggningen, det är akut – vi har ändå en arena. Återigen, när det är en motion är det vårt uppdrag att jobba på medlemmarnas uppdrag, därför behöver vi hela tiden vara vaksamma på den möjligheten. I dag har inte AIK givetvis inte kapital att gå in med en egen arena, men vårt uppdrag är att se över alla olika typer av möjligheter framöver, summerar Fredrik Söderberg.

Lyssna på hela avsnittet av podcatsen Lundh med Fredrik Söderberg i spelaren.