Berntsen om hemvändarna: "Hade hellre fått tillbaka Quaison nu"

Tidigare under sommaren, mitt under brinnande kris, presenterade AIK värvningen av Anton Salétros från franska Caen. En hemvändarvärvning som har gett resultat under höstsäsongen.

Den lyckade värvningen av Salétros har gett AIK:s sportchef, Thomas Berntsen, blodad tand och nu öppnar han upp för att det kan bli aktuellt att värva tillbaka fler spelare med ett AIK-förflutet.

- Det viktigaste är att de kommer hem med ambition, alltså ambition om att påverka miljöer till att bli bättre. Ambition om att fortsatt prestera bra, en ambition att fortsätta att fokusera på fotbollen i vardagen och inte något annat, då kan du vara 37 för min del, men huvudsyftet för att komma tillbaka till AIK är att klubben, föreningen och du själv ska bli bättre. Det hade varit väldigt intressant för oss att få tillbaka till Quaison nu och inte om tre år. Anton kom tillbaka nu och jag hade hellre fått tillbaka Quaison nu, förklarar Berntsen.

Har du talat med Robin Quaison om att komma tillbaka?

- Nej, det är många andra som har gjort. Men vi får se om vi får en anledning till det.

Hur mycket håller du kontakt med AIK:are? Eller är det andra som sköter det som har en längre historik i föreningen?

- Ja, det är nog lite… Det har det varit väldigt mycket händer och fötter i detta sommarfönster, som jag sa tidigare. Jag glädjer mig att komma tillbaka och börja jobba som jag normalt gör. Då kan det hända att man tar en liten tur ner runt och pratar med folk.

Det blir Saudi helt enkelt?

- Ja, det kan det bli Saudi. Vi får se.

