Antonsson om att nobba Italien och Djurgården: "MFF blev ett ganska självklart val"

Efter tio mål på tolv matcher för Kalmar FF under vårsäsongen 2016 blev anfallaren Marcus Antonsson såld till Leeds i Championship. I början av sin tid i Leeds fick han gott om speltid, men därefter fick han mestadels se sig som reserv. Säsongen efter det blev han utlånad till Blackburn Rovers i League One under hela säsongen, men sommaren 2018 återvände han till Leeds. Då var den svenske anfallaren eftertraktad på marknaden, eftersom han mer eller mindre var utrfryst i Leeds.

- Det var ändå ett intresse… Det var tungt att sitta i den sitsen jag hade i Leeds, men samtidigt visste jag att jag inte satt helt i sjön, det fanns bra klubbar som ville ha mig. Det var ändå skönt att känna så, säger han i podcasten "Lundh"

Om vi börjar i Italien, varför valde du bort Brescia?

- Jag valde bort det för att det var en andraliga i Italien. Det tilltalar inte mig särskilt mycket. Man hör mycket om Italien, att man inte får lönen i tid… det är inte ett koncept som passar mig särskilt bra, jag villa ha ordning och reda på de bitarna. Jag såg det som en för stor risk för min karriär. Skulle jag komma dit och det skulle bli likadant, att sitta i italienska andraligan och inte få en ärlig chans lite skadad av det som hände i England… det tilltalade inte mig.

Var det bara Sverige som var aktuellt när du skulle vända tillbaka mot Skandinavien?

- Ja. Nu blev det Malmö, och jag och min agent har hela tiden haft en dialog om att om jag ska tillbaka till Skandinavien och Sverige så är det Malmö FF som är det bästa alternativet. När deras intresse kom in i bilden kändes det som att det var meningen i det läget.

Du har säkert inte missat att Bosse Andersson satt och väntade på dig vid flygplatsen. Hur ser du på det?

- Jag visste inte att han satt och väntade på mig vid flygplatsen, men han var också väldigt angelägen. Det kan jag berätta eftersom han själv har berättat det. Både Malmö och Djurgården slogs om det mest, men sedan träffade jag Uwe och ”Danne” nere i Köpenhamn. Det första intrycket tillsammans med den bild jag haft hela tiden utomlands var att om jag skulle hem så skulle jag gärna spela för Malmö FF. Då blev det ett ganska självklart val i den stunden.

Det är härligt att vara eftertraktad, men någon blir besviken. Hur hanterar man det med andra klubbar?

- Så är det. Jag vill alltid försöka behandla alla med respekt. Det är inte så att jag bara vill vara iskall. De visade ett starkt intresse och uppskattade mig som spelare, då får man visa en ömsesidig respekt. Jag har lite svårt för att bara vara iskall och göra det på ett fult sätt. Man får hitta en balans.