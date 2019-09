Damallsvenskan är het för tv-bolag: "För dialog med alla aktörer"

Ingen har väl missat att det är drag kring lagidrotter för kvinnor och att tv-bolag på senare år skruvat upp satsningarna. C More och SVT sänder i vinter allt från SDHL, C More sänder allt från damernas högsta liga i handboll och Nent har satsat på högstaligorna i England, Tyskland och Frankrike.

När det handlar om allsvenskan för damer så valde man 2016 att satsa på en egen produktion och egen plattform (Damallsvenskan TV) för att på senare år sluta avtal med både SVT och C More om ett visst antal matcher, under 2019 så visar SVT tolv matcher och C More 20.

Nu avslöjar Elitfotboll Dam:s nya generalsekreterare Tomas Hoszek att det är visst drag efter VM och bland annat pågår samtal med olika tv-bolag.

- Visst, det är riktigt att damfotboll och fotboll i allmänhet just nu är uppstigande, men det krävs enormt mycket arbete för att det här ska kunna gå vidare. Vi vill följa den här kurvan och fortsätta uppåt, säger Tomas Hoszek i podcasten Lundh.

- Det finns ett antal dialoger och olika spår som vi följer upp. Men det ansvaret ligger just nu hos min kommersiella chef, som heter Linda Wikström. Vi jobbar på de olika delarna. Det är klart att det väcks en del frågor kring sponsring, speciellt av damidrott och damfotboll i synnerhet.

Om man ser till hösten ser man MTG och Nent som satsar på att visa damligor, C More satsar på elitserien för damer i hockey och handbollsligan ska sändas ihop med SVT. Känner ni av den strömningen, att det har blivit ett skifte?

- Absolut. Kanske inte ett skifte på så sätt, men det är mer fokus på damsidan och man ser att det är en intressant produkt där att visa upp och väldigt mycket positiva värderingar. Det ser vi. Vi för också dialog med alla de här aktörerna just nu just för att det har kommit mer intresse kring frågan. Annars är det lite senare på året som man har startat de diskussionerna.

Ni har en egen tv-spelare som visar fotbollen, sedan har ni avtal med SVT och C More där vi visar en del. Finns det en tanke att flytta över alla matcher hos en mer traditionell medieaktör?

- Det vet vi inte, det är diskussioner vi får föra. Valet att skapa den egna plattformen var en följd av olika händelser som skedde för ett par år sedan, vilket visade sig vara ett väldigt lyckligt val, för vi har lyckats visa alla våra matcher på olika plattformar. Det är klart att de stora avtalen som SHL och allsvenskan har tecknat, de kommer vi inte åt i det här läget, men man kan komma en bit ifrån.

Upplever du att ni är intressantare nu än ni var för bara något år sedan? Jag vet att du inte var med men du har säkert blivit briefad kring hur det var för ett år sedan kontra nu.

- Absolut, visst är det så att det finns en uppsida nu i förhållande till det vi gör. Sedan är det så att allt som händer kring fotbollen, både nationellt och internationellt, hjälper till för att intresset för damfotboll ska öka.

Vilka är hetast just nu, är det huset vi sitter i (C More) eller SVT eller Nent?

- Det kan jag inte svara på. De mötena pågår just nu i veckorna. Framför allt i denna vecka och nästa kommer vi att veta mycket mer.

Vilken VM-effekt har ni sett i stort?

- Jag tror att det är en kombination. Det gör så klart att publikintresset ökar på våra matcher. Men jag tror att arbetet som vi har gjort i det tysta ligger bakom, det är det som har börjat ge effekt på riktigt. Det är många faktorer som spelar in, vilket är väldigt positivt. Men givetvis är en bra utveckling av landslaget enormt viktigt.