Vinberg bekräftar själv - nobbade Chelsea: "Kände mig väldigt chockad"

Matilda Vinberg lämnade Hammarby i vintras efter en succésäsong med SM-guld och cupguld. Ny klubbadress blev Tottenham och häromveckan var svenskan med och tog klubben till Wembley och en FA-cupfinal mot Manchester United.

- Det är otroligt stort, framför allt här i England och det är kanske inte något som jag hade reflekterat över att det var så stort innan jag kom hit, men det är absolut något som alla vill vara - på Wembley och spela den finalen, säger Matilda Vinberg i podcasten Lundh.

Svenskan fick hoppa in och hade del i segermålet mot Leicester med ett par minuter kvar av förlängningen. Den 12 maj väntar Manchester United på Wembley.

- Jag tycker ändå att det känns skönt att komma in till en final som underdogs. Vi har ändå visat att vi till exempel slog ut Manchester City, som enligt mig är det starkaste laget i ligan just nu, på straffar i kvartsfinalen på vår väg mot finalen. Det visar att allt kan hända i cuper och det är det som är otroligt kul i sådana här sammanhang.

- Vi ska gå in i den finalen och känna att vi är farliga att möta. Det spelar ingen roll om Manchester United är favoriter, det får de gärna vara, vi ska ändå visa att vi ska göra en bra match och se till att ta hem det där.

Hur ser du på förutsättningarna som du har fått när du har lämnat Hammarby för Tottenham och Women’s Super League?

- En otroligt stor skillnad. Det är allt från anläggningen, staben, det är sjukt många på plats varje dag här om man jämför med att i Hammarby var det till exempel max två sjukgymnaster på plats, här är det minst fyra-fem som ser till att man får behandling och hjälper oss med det vi behöver hjälp med. Sverige har en hel del kvar att jobba på för att kunna vara en toppliga i Europa.

Hur mycket hjälp fick man med boende och den typen av praktiska göromål när man flyttar till London?

- Det är några som är anställda och som har det som jobb, att framför allt hjälpa spelare som inte är från England att snabbt hitta ett boende och snabbt hjälpa till med det praktiska. Mobilnummer - engelskt nummer, engelsk bank, allt som man behöver fixa när man byter land.

Var det Women’s Super League som du ville till när du bestämde dig för att lämna Sverige? Är det bäst förutsättningar just nu?

- Ja. Det var det som lockade mig till att dra från Hammarby, det var att jag ville till just England.

Vad är det som lockar med den engelska fotbollen och det som finns där?

- För mig personligen tycker jag att det just nu är den bästa ligan i Europa och världen. Nästan alla stjärnor spelar i klubbar här: Chelsea, City och Arsenal, det är väl de tre toppklubbarna just nu. Varför jag just valde Tottenham är för att jag i framtiden vill vara en toppstjärna i Chelsea, Arsenal eller City - eller till och med i Tottenham om vi kan utveckla klubben och visa att vi är ett topplag inom en snar framtid.

Hur många anbud hade du när du skulle välja i vintras?

- Det var några stycken. Det var inte bara Tottenham, det var andra London-lag och jag skulle säga att Chelsea var en av klubbarna som visade intresse. Det var väldigt stort och jag kände mig väldigt chockad och glad över att de hade sina ögon öppna för mig. Jag visste vad Chelseas plan var, de ville ha mig i klubben men de ville låna ut mig och det ville inte jag.

- Jag ville hamna i en klubb där jag tror att jag kan få speltid och utvecklas. Jag tycker att jag är i en fantastiskt bra miljö just nu, där jag utvecklas hela tiden och får mer och mer speltid och då i längden kan möta de här bra lagen som Chelsea, Arsenal och City - men i Tottenham. Men att jag får den här utvecklingen, jag får den här utmaningen av att möta bra, proffsiga och skickliga spelare.

Om vi ser till Tottenham, vad ger de för signaler att de vill uppåt och framåt och inte bara utbilda dig för att du ska till en toppklubb, men att de ska bli en toppklubb?

- Robert (Vilahamn, tränare) är också ganska ny i klubben och jag har pratat med spelarna som har varit här i en längre tid och de känner att det har blivit en ganska snabb förändring och utveckling på den korta tid som Robert har varit här med hans spelidé. Han vill spela en offensiv, aggressiv fotboll och det vill jag och vi också.

- Vi går hela tiden in med inställningen till varje match, oavsett vilka som är på andra sidan, att vi strävar efter att vara ett offensivt och aggressivt fotbollslag. Det är våra principer, att vi inte kommer backa hem eller bli rädda för att vi ska möta Chelsea, Arsenal eller City. Jag tycker att vi i kvartsfinalen mot City visade att vi pressar dem högt och de börjar få problem, för de tänker säkert att Tottenham för ett eller två år sedan låg i botten och var på väg att bli nedskickade.

Hur är inramningen i Women’s Super League? Du kommer från Hammarby som har bäst inramning i Sverige, är det ett kliv ner när det gäller inramning?

- Ja, det är det. Jag säger att Hammarbys inramning är bäst i världen. Det är något som jag absolut har märkt av och jag har svårt att se att det kommer bli lika bra inramning som det var i Hammarby. Det krävs så mycket tid och energi att lägga ner för att det ska ske, som det gjorde i Hammarby.

Jag läste på SVT att de hade källor som sa att du var bland de bäst betalda i Tottenham, jag utgår från att du är nöjd med lönen?

- Jag klarar mig bra med min lön.

Hur viktigt var det att kunna ta ett steg upp från Hammarby när du flyttade ut?

- Såklart, eftersom jag var väldigt eftertraktad av många olika klubbar och gick som Bosman från Hammarby. Personligen var det inte viktigast för mig att jag skulle tjäna bäst i klubben. Jag kände att jag ska tjäna tillräckligt bra för att kunna leva i London och leva ett normalt liv. Det är absolut en stor skillnad mot vad jag tjänade i Hammarby, absolut. Men jag är absolut nöjd med den lön som jag har i dag.