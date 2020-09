Hareide om CL-succén med MFF: "Har aldrig sett folk stå bakom laget på ett sådant sätt"

Under 2015 tog Åge Hareide Malmö FF till gruppspelet i Champions League för andra året i följd. Nu berättar 66-åringen om de speciella minnena. - Har aldrig sett folk stå bakom laget på ett sådant sätt, säger han i podcasten "Lundh".

Tränaren Åge Hareide har tränat klubbar som Molde FK, Helsingborgs IF, Brøndby IF, Rosenborg BK och Malmö FF. Under 2014-2015 var Åge Hareide tränare för Skåneklubben Malmö FF. En sejour som inte kan summeras med något annat än succé. Ett SM-guld och två raka gruppspel i Champions League.

- Det ligger mycket hjärta på alla platser som jag har varit. Malmö var väldigt speciellt, med tanke på närheten till fansen. Det som hände i den klubben med ligatiteln 2014 och Champions League under två år… Det var jättekul. Det var en fantastisk upplevelse. Ett fullsatt Swedbank Stadion en Champions League-kväll, det måste bara upplevas. Publiken och staden var bakom - jag har aldrig varit på en plats där jag har sett folk bakom laget på det sättet. När vi kvalificerade oss första året fick jag inte sova på natten, jag var uppe väldigt tidigt på morgonen och gick i Västra hamnen och såg folk cykla till arbetet med ljusblåa halsdukar. Det var fantastiskt. Det vi gjorde på Stadion, det hade så stor betydelse för staden. Det var en jättebra känsla, säger han i podcasten "Lundh".

Visste du om det när du kom till Malmö? Hade du koll på betydelsen laget hade för staden?

- Jag förstod det, jag har varit bra på historik. Jag läser alltid på om klubbarna jag ska till. Jag visste mycket om Helsingborgs historia när jag kom dig 1998 och självklart Malmös historia. Jag såg CL-finalen 1979 och kände till hjältarna. Jag visste att Malmö var ett stort lag med svensk måttstock. Men det blev så mycket större än jag hade trott när jag fick uppleva en fullsatt Stadion och hela laget var bakom. Det var en fantastisk känsla. Det sitter i mig väldigt mycket ännu.

Hur mycket följer du Malmö i dag?

- Jag pratar med tränaren, som jag känner bra. Även andra i Malmö. Det är fint. Det ser ut som att de har kurs mot ett allsvenskt guld.

Du säger att Daniel Andersson inte pratade med dig om Jon Dahl Tomasson innan han fick jobbet. Förstår du att en del tyckte att det var lite av en chansning med tanke på att Jon inte hade haft så mycket huvudtränarjobb utan med varit assisterande till dig?

- Han hade haft huvudtränarjobb i den holländska ligan. Men jag tror att det var mest fystränaren som hade gett Daniel information från arbetet. Jag är inte överraskad över att Jon gör det bra, för han är kunskapsrik fotbollsmässigt, har tränat under många stora tränare som han har lärt mycket av. Jag vill inte kalla det för en chansning. Visst, man ska lägga vikt på bakgrunden för alla tränare, men Jon har kanske den bästa bakgrunden av de flesta unga tränare.

Du som har varit mycket i Danmark, Norge och Sverige, vad skiljer ligorna åt?

- Allsvenskan är väldigt bra taktiskt, där är det med taktiskt spel. De är bättre organiserade än både Norge och Danmark. Men det är enklare spel i Norge och Danmark. I Sverige har du många duktiga spelare, men de är ett kollektiv, med duktiga tillsammans än de är i Norge. De bästa lagen är kanske på samma nivå, FCK, Midtjylland, Malmö, Bodö/Glimt och Molde.

Lyssna på hela intervjun i spelaren ovan.