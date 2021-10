Karlström om SM-guldet: "Vi kändes som underdogs - hade inget att förlora"

Lech Poznan-mittfältaren Jesper Karlström, 26, var under 2019 med och tog Djurgårdens IF till SM-guld. Karlström var en tongivande spelare under hela säsongen och gjorde bland annat ett mål mot IFK Norrköping i den sista omgången av säsongen.

Nu berättar Karlström mer, i podcasten "Lundh", om hur det var att uppleva guldåret.

- Vi hade en bra grupp där vi inte hade någon riktig superstjärna, alla jobbade hårt. Kim (Bergstrand) Thomas (Lagerlöf) kom in och var väldigt tydliga och fick alla att dra åt samma håll. Sedan passade spelsättet oss väldigt bra. Det är svårt att förklara, men någonting var det som verkligen klickade i, säger han i podcasten.

Hur är det att befinna sig i ett lag under ett sådant år?

- Det var ju otroligt. Just att det inte var någon som trodde att vi skulle vinna, jag tror vi komma sjua året innan. Men jag tror ändå vi kände redan i svenska cupen att vi hade något på gång. Sen var det nästan bara glädje under hela året.

Hur är den hösten? Det är ju ett otroligt race med flera lag som är involverade och Hammarby jagar bakifrån, hur är det att uppleva en sådan höst?

- Det var bara glädje. Just också att vi kändes som underdogs så hade vi ingenting att förlora. Sen är det klart att det var många nervösa matcher med mycket spänning. Jag vet inte, allt bara gick med oss. Marcus Danielson nickade in, jag vet inte hur många hörnor i slutet och det kändes som att ingenting kunde gå fel.

Om man tittar på truppen fanns det de som hade vunnit, exempelvis Astrit Ajdarevic som vunnit i Grekland. Men det kryllade inte av spelare som hade vunnit titlar, snarare tvärtom och ändå fick ni ihop det. Hur kan man förklara det?

Vad är det Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf besitter som gör att de är skickliga på det?

- Jag tycker att de, framförallt som jag sa med träningarna, har en tydlig idé. Men samtidigt så är det inte så att det bara är massa taktik och att vi står och nöter på en uppspelsvariant. Det är mer att det finns en linje i alla träningar och sen när man kommer ut på planen så hittar man alltid lösningar som är kopplat till hur vi tränar varje dag. Nu säger jag vi, men hur vi gjorde det då. Det är väl det jag tycker är det bästa med dem och det tycker nog alla som har haft dem, att de är otroligt duktiga på det de gör.

Året efter när du bestämmer dig för att stanna så blev du ju kapten, vad betydde det för dig?

- Det var också lite overkligt. Men samtidigt eftersom det hade gått bra 2019 och Danielson lämnade så blev det naturligt. Om du hade frågat mig ett år innan så hade jag kanske skrattat åt det men där och då kändes det naturligt. Såklart en jättestor ära och någonting som jag är stolt över.

Även i höst är de ju involverade i en guldkamp, hur noga följer du Djurgården idag?

- Jag kollar på alla matcher jag kan när det inte krockar med våra matcher. Snackar ju med några spelare i laget och Bosse (Andersson) ibland, så jag har kontakt med dem.

Vad tror du?

- Jag tror att de kommer vinna faktiskt. De kommer i alla fall vara med intill sista omgången.

Nu har du ju knappt varit ute i Europa i ett helt år men finns det ändå en tanke på att du vill avsluta i Djurgården?

- Ja absolut. Jag hoppas verkligen att jag kommer spela där någon dag igen. Men Djurgården måste även vilja ha mig och man vet aldrig hur det kommer se ut med karriären. Men det är absolut någonting jag vill

Lyssna på hela avsnittet med Jesper Karlström i spelaren ovan.