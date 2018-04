Maestro siktar högt som sportchef: ”Vill göra karriär precis som man gör som spelare”

Daniel Majstorivic har, efter sejouren som sportchef i grekiska AEK Aten, nu flyttat hem till Sverige igen. Den förre AIK-backen har numera rollen som sportchef i nyuppflyttade Brommapojkarna.

Som spelare firade Daniel Majstorovic stora framgångar och nådde bland annat spel i Twente, Basel och Celtic. Dessutom blev det 50 landskamper för Blågult.

Nu sticker han inte under stol med att han gärna gör karriär vid sidan av planen. I podcasten Lundh berättar Majstorovic om målsättningen.

- Jag vill göra en karriär på den här nivån precis på samma sätt som man gör som spelare. Det är mitt mål och min vision och sedan vart det landar i framtiden får man se. Det är ju klart att från den bakgrunden som man har som fotbollsspelare och det man har gått igenom efter sin karriär som fotbollsspelare har gett verktyg till att göra det här på ett bra sätt, säger han i podden.

Vad skulle du säga är det tre viktigaste egenskaperna för att kunna bli en bra sportchef?

- Framförallt ett kontaktnät, alltid. Relationer i den här branschen är väldigt väldigt viktiga. Ett engagemang, en passion för det du gör och en känsla för marknaden. Men definitivt en känsla kring hur man bygger en trupp och känslan kring hur man bygger detta ”pussel”. Det tror jag är tre viktiga faktorer.

Om man ser till att du är i BP nu, det var ju lite sociala skäl. Du har ju familjen kvar i Sverige under tiden du var i Grekland. Men finns det en tanke när barnen blir äldre så vill du ut i Europa och faktiskt ta en större klubb än BP?

- Nu är det all fokus på BP, men det är ju klart att vi alla har visioner, vi alla har mål och det är klart att ett mål är någonstans i framtiden att se vart det landar. Men mitt fokus idag är 100 procent på BP och vara delaktig i den processen som vi har gått in i nu. Med det engagemanget och den passionen som jag står för och vill bidra med min erfarenhet så tror jag att vi möjligheter att lyckas med det vi ska göra. Vad det blir i framtiden är väldigt svårt att sia om.