Revanschsugen Zeidan: "De som möter Malmö FF i år ska vara rädda"

Malmö FF har genomfört förändringar på tränarsidan efter en floppsäsong i fjol.

Henrik Rydström har kommit in och i podcasten Lundh berättar Moustafa Zeidan om förhoppningarna och förväntningarna på säsongen som väntar.

Åge försvann, Henrik Rydström har kommit in. Vad är dina förhoppningar kring honom?

- Förhoppningarna är väldigt stora. Det är en väldigt hajpad tränare, med all rätt också. Det han har gjort i Kalmar och Sirius är fantastiskt. Jag tror att väldigt många ser fram emot att spela under honom. Jag tror att de som möter Malmö FF i år ska vara rädda.

Du har spelat i Sirius efter att Henrik Rydström var där, men med många spelare som har haft honom. Var har de gett dig för bild av honom?

- En krävande tränare. Ganska nördig tränare, på ett väldigt positivt sätt. Otroligt detaljerad. Går igenom mycket analys och så. Men så är det om man vill ta nästa steg. Vill man få ihop ett spelsätt behöver man vara väldigt detaljerad.

Han tar med sig Theodor Olsson, som du jobbat med i Sirius. Vad tar han med sig när han ansluter till Rydström i Malmö?

- Väldigt ambitiös. Vill mycket. Theo är väldigt ung också för att vara assisterande. Man märker att han har samma hunger som en ung spelare, vilket är väldigt najs. Då känner man att han är med och tävlar med oss. Han vill lära sig mycket och vill lära ut. Jag tycker att det är väldigt najs.

Hur kommer det att passa in i Malmö FF, med en del tunga pjäser som Christiansen som har gjort mycket?

- Det handlar om att man respekterar varandra också. Samtidigt, ser man fotboll på samma sätt så borde inte det vara en stor nackdel, utan en fördel att man ser fotboll på samma sätt och pratar samma språk, det är väldigt viktigt.

Vilken kontakt har du haft med Rydström innan du drar igång?

- En del. Han ringde mig under semestern, vi pratade. Det var ett väldigt bra samtal.

Var ville han ha dig på planen?

- Det får vi se.

Men hade han en klar bild?

- Så klart. Men jag vet också om att han är väldigt flexibel i sitt spelsätt, i sina positioner också. Vi får se hur det blir.

När du gick till Sirius blev du en etablerad stjärna, ni hade inte heller samma bredd i truppen så du blev rätt given. I Malmö FF är det något helt annat. Hur upplever du att det är att det nu sitter folk på bänken som också har stora meriter och så?

- Det är det som gör att folk hela tiden vill prestera, för det finns andra som väntar med väldigt mycket kvalitet. På det sättet tävlar man mot varandra också.

De vann cupen innan du kom, men hur viktig blir cupen i år i och med att det är den enda lilla chansen ni har att nå ut i Europa?

- Det är ingen hemlighet att cupen är otroligt viktig. Vill man kvala till Europa är den otroligt viktig.

Du var på landslagsläger när de tränade första träningen. Det var rätt mäktigt det som man såg på sociala medier därifrån 2700 där, pyro – hur är den delen av Malmö FF?

- Alla vet att det är fantastiskt med fansen i Malmö, stödet man får är otroligt, för man märker att alla älskar laget. Den känsla jag fick är att väldigt många är revanschsugna från förra året, både fans och spelare.

Bor du i Malmö eller Helsingborg?

- Jag bor i Malmö.

Hur känner du av det, att alla inte är jättenöjda?

- Så klart, man får höra det, vilket är förståeligt. Samtidigt vill man att folk ska förstå att man inte gör det med mening, man försöker verkligen ge allt och göra sitt bästa. Det är inte så att man inte försöker. Men för mig var det helt förståeligt att fansen var besvikna och arga.