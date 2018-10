Rösler gör allt för att Rosenberg ska fortsätta: ”Viktig för mig som tränare"

Markus Rosenbergs karriär lider mot sitt slut. 36-åringen gör sin sista säsong och efter de kvarstående matcherna i år kommer han att lägga skorna på hyllan.

Dock hoppas MFF och tränaren Uwe Rösler att Rosenberg fortsätter i den himmelsblå tröjan. Malmö-tränaren menar att han är en viktig spelare för laget och att han är i toppen av sin karriär

- Jag beundrar honom för det faktum att han har det inre drivet. Det kan du inte träna dig till. Du har det eller så har du det inte. Du älskar spelet, eller så gör du det inte. Markus har det, och det kan man se i exempelvis Besiktas-matchen. Han kan alltid resa sig vid speciella tillfällen och han kan gå bortom den "röda linjen". Markus kan inte göra det hela tiden och det begär vi inte av honom. Han är väldigt viktig för mig som tränare och för laget, men också för klubben. Jag försöker övertyga Markus att han är i toppen av sin karriär och att han åtminstone ska spela ett år till för att ge honom själv och klubben en försiktig övergång till ett nytt liv, säger Uwe Rösler i podcasten ”Lundh”

Vad tror du chanserna är för att vi ska kunna se honom på Stadion ett år till?

- Det vet jag inte. Jag kan inte ge dig några indikationer på det heller. Just nu tror jag han är i en position där han samlar in all information från mig, Daniel (Andersson, sportchef), Niclas (Carlnén, vd) gällande nästa år. Därefter tror jag han tar sitt beslut och jag tror han kommer fatta rätt beslut tillsammans med sin familj.