Rydströms ilska mot moralpaniken kring Peña - och jakten på bestraffning: "En form av hysteri"

Under Henrik Rydströms ledning har Malmö FF fått en stark start på allsvenskan och segern mot Hammarby var den femte raka. Trots det har det inte bara varit positiva rubriker.

I samband med segern mot IFK Norrköping fick både klubben och Rydström kritik för att man lät Sergio Peña spela och starta matchen. Detta trots att peruanen en knapp vecka tidigare stoppats av polis när han körde bil och nu är misstänkt för rattfylla.

Henrik Rydström säger sig inte ha läst allt som skrivits men har på olika sätt nåtts av reaktionerna och tycker att det blivit hysteriskt kring att många velat se ett straff av Peña i form av avstängning från en match eller flera.

ANNONS

- Det viktiga är att man förstår att Malmö tycker att det här är något som är oacceptabelt. Jag sade direkt att det inte finns någon i Malmö FF som tycker att det är okej, men du kan fortfarande utföra ditt jobb. Han har fått en bestraffning, sedan kan vi diskutera om Malmö FF var bra i kommunikationen utåt att han faktiskt redan hade blivit bestraffad, säger Henrik Rydström i podcasten Lundh.

- Men folk vill ha ytterligare, ”det är ett skämt” tyckte Tobias Hysén och Gerzic, fick jag höra på presskonferensen. Man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Man måste kunna ta avstånd från det, man kan fortsätta spela fotboll, sedan får vi se, som Carlnén, vår vd, var inne på. Det var uppgifter som kom ut som inte var sanna om själv händelsen. Allt blir sanningar. Min fråga är: för vems skull ska vi bestraffa honom med att han inte får spela matchen? Varför är det bara en match som är tillräckligt, ska det inte vara fler matcher då?

ANNONS

Förstår du att även vi som kan hålla flera tankar i huvudet samtidigt ändå har svårt att få ihop att Martin Olsson-avstängningen, som är en omklädningsrumsgrej som du äger, och Sergio Peña, som är en MFF-grej? Du kunde sagt som du gjorde till Martin Olsson, där du sade att ni håller hög standard, att han inte hade levt upp till den och att han därför inte fick spela, du kunde ju själv ha tagit det beslutet?

- Ja. Jag kan säga att den och den ska inte spela för att han har sagt det ena eller det andra. Jag kan göra precis som jag vill.

Varför gjorde du inte så?

- Du sade själv, Martin Olsson var en omklädningsrumsgrej…

Det var tydligt att du kontrollerade den efter regler som ni har satt upp i gruppen, att kommer man för sent till möten har man inte levt upp till det man har bestämt, därför får han avstå en fotbollsdel av en träning och en match, så var det. Sedan kom Sergio Peña…

ANNONS - Var det att han kom sent till ett möte? Det var det inte. Jag kan inte gå in på detaljer där.

Det skrev ni till och med på hemsidan? Då skrev ni inte korrekt på hemsidan?

- Det finns ibland mer än vi kan säga och göra. Allt som står på en hemsida, det finns andra saker med i den bilden. Det är en av anledningarna till att många blir jäkligt slutna och inte säger någonting. Då är man tillbaka på att jag försöker vara så transparent det bara går. Då undrar folk ”varför gjorde ni inte så där eller det där?” Vi var så öppna vi kunde vara i situationen. Där handlade det också mycket om att visa för gruppen i övrigt, som var lite desillusionerad, jag nämnde riktningen, jag hade en möjlighet att visa att det är det här vi gör, sådana här saker är viktiga.

Spelar det roll att det var en träningsmatch och inte en tävlingsmatch? Att det är lättare att ställa över någon i en träningsmatch?

ANNONS - Det är klart att det är. Martin var i ett läge där han inte var redo för att spela heller. Det är klart att den biten finns där också.

Det var ett straff utan värde?

- Nej, det var ett jättevärde, för det visade för gruppen att de här sakerna är viktiga.

Men det var ändå inte ett värde för att alla visste att han inte kunde spela?

- Låt mig bara slutföra det. Det jag märker i diskussionen med Sergio är att det fastnar väldigt mycket kring bestraffning. Just "straff utan värde", "vi måste straffa Sergio"…

Det har inte jag sagt.

- Då kan man fråga sig för vem. Martin är en helt annan bit, det var för att visa för gruppen som var på gång in i en ny säsong att det är det här som vi gör. Jag kan inte bedöma vad Martin gör hemma, om han har sovit dåligt, eller, det kanske jag kan se, om han kommer trött, men om han har gått och lagt sig för sent kommer inte jag ”bestraffa” honom för det, eller om han har ätit dåligt, eller om han har skällt på sina barn.

ANNONS

- Det kanske är ännu värre än något annat. Hur går skalan? Jag bedömer på det som är här. Han kom hit och hade missat saker. Det är de reglerna vi har ställt upp. Vad du gör vid sidan av, det är inte bra, om vi tar Sergios fall, tror du att jag tar det allvarligt eller att jag skiter i det?

Jag är helt övertygad om att du tar det allvarligt.

- Ja.

Det är kanske just därför man blir förvånad.

- Jag behöver egentligen inte göra något mer för att du ska förstå att jag tar det på allvar?

Det är inte så att jag ifrågasätter om du tar det allvarligt, jag ifrågasätter att Malmö hade behövt signalera - när man tar beslutet med Martin Olsson, som förvisso är ditt beslut…

- Mitt beslut utifrån det som sker här.

Men du måste kunna se det utifrån också, att Malmö FF:s tränare tar det här beslutet kring en spelare, och sedan är du en del av föreningen, som tar ett annat beslut kring Sergio Peña, för något som åtminstone utifrån verkar vara mycket allvarligare, även om han knappast får fängelse sett till tidigare domar så är det ändå en straffskala med fängelse.

ANNONS - Han kommer få en bestraffning av samhället, om han bedöms skyldig?

Det tror jag.

- Att vi då inte bestraffar honom…

Jag vill inte fastna i ordet straff, för mig handlar det mer om att man signalerar till spelarna att man inte låter en spelare spela en tävlingsmatch direkt.

- Vi ska göra det för att vi ska signalera till spelarna?

Jag tänker mer till sponsorer och kommun.

- En del är att vi ska signalera till spelarna?

Mer till sponsorer och liknande.

- Inte till spelarna?

Till en spelare.

- Med andra ord, det jag behövde göra med Martin, det fallet var att signalera till spelarna. Här håller du med mig om att jag inte behövde signalera till spelarna? Då har vi samma bild i den frågan. Det var en av anledningarna till att Martin fick en tillrättavisning, jag behövde signalera hur det var, om man bryter mot de grejerna. Med Sergio, med en trolig rattfylla, då håller jag med dig om jag inte behöver signalera till spelarna. Jag pratade så klart med spelarna, jag har en hyfsad relation till dem och pratade med spelarrådet. Det var ingen där som tyckte att det var okej, de tog avstånd från det.

ANNONS

- Det fanns ingen där som kände att vi behövde markera för deras skull, att sätta honom åt sidan eller ge honom ytterligare bestraffning än den som Malmö FF redan har ålagt honom. Malmö FF har redan bestraffat honom. Ändå börjar alla skrika om ytterligare bestraffning, att det, som jag tolkar det, är att han ska sitta av en match. Eller är det två matcher? Eller är det tre matcher? Det blir på ett sätt så jävla godtyckligt, när du och jag sitter här och pratar så visar det hur jävla svårnavigerat detta är. Ändå skriker folk och tycker att det är för jävligt.

Det är inte så många som skriker ändå. Min bild är att han fick ett högljutt stöd här.

- Precis.

Sedan kanske man har kommunicerat från Malmö till sponsorerna att han har blivit bötfälld, problemet är att Malmö FF, och där kanske det är att man inte kan kommunicera, men att ingen vet vad straffet är. Det gör att det blir svårt.

ANNONS - Som jag sade, det kan vara så att vi får titta på hur den kommunikationen gick. Men han har blivit bestraffad. Han kommer bli bestraffad om han anses skyldig av samhället. Fotbollsspelare vill spela matcher, ”låt honom inte spela fotbollsmatchen då”. Är det vad det handlar om? Att det ska vara en sådan bestraffning? Är det Olof Lundh eller Nordin Gerzic eller Åke Stolt?

- Jag har i alla intervjuer varit tydlig med att jag blev väldigt, väldigt besviken, spelargruppen blev väldigt, väldigt besviken, Sergio har fått be om ursäkt och har varit väldigt ångerfull, men den andra sidan där var att det också blev en möjlighet i gruppen att komma ännu närmare varandra. Det var ingen i gruppen som kände att jag behövde statuera ett exempel, för att man var lite tveksamma om det här var okej eller inte. I den interna kommunikationen och hur vi har hanterat det inåt är jag väldigt trygg i våra beslut. Sedan kommunikationen utåt… Det är en tolkning, där blev det en form av hysteri, där det skulle vara bestraffningar som folk är nöjda med. Vem bestämmer det?

ANNONS

Lyssna på hela avsnittet i spelaren.