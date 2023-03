Så ska Pelle Olssons HBK etablera sig i allsvenskan - lärt sig av 2021: "Beredd att göra det som krävs"

Halmstads BK:s har pendlat mellan allsvenskan och superettan de senaste säsongerna.

Den trenden ska bollklubben bryta.

Pelle Olsson, assisterande tränare i HBK, berättar hur och vilka förväntningar utomstående ska ha på Hallandsgänget:

- Ett bra fungerande lag, hoppas vi, som jobbar hårt tillsammans och som är beredd att göra det som krävs för att vi ska bryta den svit HBK har haft under de tre senaste försöken, som slutat med degradering. Det ska vi göra precis allt vi kan för att få stopp på.

Senast ansågs det att ni var lite defensiva och tråkiga, lite Gefle 2.0. Hur tolkar du det epitetet?

- Jag kan hålla med om det under de tre första omgångarna, men sedan håller jag inte med om det ett dugg. I den här världen finns det väldigt mycket statistik nuförtiden. Gör man 21 mål, som vi gjorde, och släppte in 26 – med så lite mål blir det en sanning som är svår att fajtas emot, och vi har inte brytt oss om att fajtas emot heller. Men jag skulle kunna sitta här och berätta om all statistik, hur många gånger vi var inne i offensivt straffområde kontra hur många gånger motståndarna var inne i vårt. Vi var trea-fyra i ligan där, vi slog tredje mest inlägg…

Vad var det som brast?

- Det var effektiviteten. Det och känslan av jakt. När det var några situationer som gick emot oss som ledde till att det blev stress i nästa läge. Men vi höll en väldigt bra nivå spelmässigt, alla matcher levde hela vägen. Den största förlusten var med 0-2 borta mot Blåvitt, alla andra matcherna var det med uddamålet där vi var med hela vägen, men vi hade förtvivlat svårt att få till de avgörande sekvenserna. Då räckte det bara till en kvalplats. 32 poäng har ofta räckt till mer än en kvalplats, men den säsongen blev det kval. Då var vi inte bra, och vi blev dessutom bortamålsregelns sista offer, kan man säga, i och med att vi bara vann med 1-0 borta. När det då blev 1-0 till Helsingborg tidigt på Örjans Vall så var det en fördel för dem i och med bortamålsregeln.

Ni gjorde en bra säsong i superettan, hur ska ni höja effektiviteten om ni tycker att det var mycket som gjorde att ni var bättre än den stämpel ni fick?

- Det finns inte så mycket annat än att jobba vidare i världen som fotboll är. Det gäller att jobba hårt. Det är klart att vi kan skruva på vissa saker i hur vi bemannar straffområdet, hur vi försöker få in bollen i straffområdet i olika lägen. Sedan är det spelarnas skicklighet som trots allt också är en viktig faktor. Då har vi skyttekungen från superettan i fjol med i truppen, Viktor Granath, och tvåan i skytteligan, Alexander Johansson, som fick sitt genombrott hos oss förra året i superettan. Vi hoppas att de två kan lyckas bra på allsvensk nivå också. Det vet vi som har varit i allsvenskan i många år att det inte är någon självklarhet i det. Det gäller att vi utvecklas, både de som spelare och vi som lag.

Ni har tagit ett par spelare från Skövde, som Gustav Friberg. Blir det mycket inkast nu och Tobias Linderoth-fotboll?

- Nja, tyvärr blev Gustav skadad på sin sista träning i Skövde, han bröt ett ben i foten. Det gör att han inte har börjat träna med laget än, han är borta ett bra tag. Han skadade sig i december, så han är inte i träning än så länge med laget. Men han har börjat löpa den här veckan, vi räknar med att han kommer in under säsongen, men när är svårt att säga. Hans egenskaper med långa inkast kommer vi använda oss av, absolut.

Jag har varit i Halmstad under dagen, och det är många som pratar om det – blir det långa inkast HBK kommer köra?

- Självklart kan man inte bygga bara på långa inkast. Spelet innehåller en väldig massa delar, det blir en del inkast i matcher, det gäller att ta tillvara på dem om man har de egenskaperna i laget.

Vad betyder det att få tillbaka Al-Ammari från Blåvitt?

- Det betyder en hel del, det är en riktigt bra spelare och han acklimatiserar sig snabbt i laget. Han känner till hur vi tänker, även om vi formerar oss lite annorlunda så är han snabbt inne i det. Det har visat sig också i de matcher han har spelat.

Är det några av tappen som svider? Samuel Kroon gick till BP, Sadat Karim har försvunnit utomlands och så. Ni fick behålla Baffo…

- Vi fokuserar så klart på de spelare som är här, och då är vi väldigt nöjda med att Baffo blev kvar. Han känns som en spelare som höjer sig i den allsvenska miljö, och håller en väldigt hög nivå. När han gjorde sina absolut bästa matcher under förra sejouren i allsvenskan, då var det ett gäng riktigt tuffa matcher där han verkligen visade sin bästa sida, då är han en riktigt bra spelare.

Håller Andreas Johansson fortfarande?

- Ja. Självklart. Han är ett unikum. Han är otroligt seriös och noggrann spelare. Han är fantastisk.

Tittar man på hela er trupp är det rätt stark lokal förankring. Hur viktigt är det för föreningen, och hur mycket spelar du och Magnus Haglund in i det?

- Det är viktigt för HBK. HBK har åkt ur allsvenskan några gånger men alltid kommit tillbaka. Det har inte gått direkt alla gånger, men nu gjorde de det, men det gör att det inte blir så stor omsättning när man har ett lokalt lag. Alla försvinner inte från truppen, det blir en trupp som kan vara någorlunda intakt även om man åker ur. Så var det för oss när vi åkte ur, vi behövde inte börja om från noll. Även om vi började i en uppförsbacke i och med att det var en otrolig besvikelse att åka ur allsvenskan 2021. Det satt ju lite hos oss alla när vi startade om, men vi skakade det av oss och gjorde en bra säsong. Jag tror att den lokala prägeln är viktig ur den synvinkeln. Och sedan är det ju viktigt att få fram egna spelare. Det är viktigt för alla klubbar.

Ni har några talanger, Erik Ahlstrand, Kazper Karlsson… Vad säger du om dem?

- Erik gick från att vara en spelare som var precis utanför startelvan i allsvenskan till att bli en helt given och väldigt viktig spelare förra året. Tittar man på försäsongen så har han tagit ytterligare steg. Han är en riktigt duktig spelare. Kazper är också en stor talang, han är född -05 och spelade ordinarie hela hösten förra året och har spelat en hel del i år också. Det är en spelare som är i ständig utveckling. Båda de utvecklas hela tiden. Att man har sådana spelare i truppen blir en motor för hela lagets utveckling. ”Ante” är fantastisk för utvecklingen och Baffo är en fantastisk spelare, men de har passerat 30, ”Ante” till och med 40. De är där de kan vara resten av karriären, medan de här grabbarna bara ska bli bättre för varje vecka som går. Då åker laget med på den utvecklingen.

För mindre klubbar som Halmstad är det viktigt att ta fram egna spelare, delvis för att sälja, som Sead Haksabanovic när han gick till West Ham, Rasmus Wiedesheim-Paul men även Edvin Kurtulus lämnade gratis. Hur ska ni göra för att få snurr på det så att ni även får betalt för spelarna?

- Det är en process som pågår hela tiden med förlängning av kontrakt. I några av de fall där spelare lämnat har man inte lyckats förlänga kontrakt. Den frågan äger man inte själv helt och hållet. Det är något som stavas ekonomi. Är man en mindre klubb och det finns större klubbar som simmar runt så är det en kamp. Det är en kamp för alla mindre klubbar.

Hur delaktiga är du och Magnus Haglund i diskussionerna med klubben, hur mycket man vågar satsar och vågar binda upp och förlänga med spelare som vill ha bättre lön och så kontra värva spelare in?

- Jag är inte inblandad i det. Det är Magnus som är manager, det är han som deltar i styrelsemöten och sådana diskussioner. Det är inget som jag ägnar mig åt.

Hur känner du kring att ni tappar spelare som ni inte får in pengar för, då är det svårare att ersätta?

- Sådan är verkligheten. Jag har jobbat i många år, jag är van vid det mesta.

Du har ett långt förflutet i Halmstad sett till att du spelade här för länge sedan, du känner klubben väl. Örjans Vall är härlig, samtidigt pratar man om ny arena. Du var i Gefle när de fick ny arena, hur viktigt hade det varit för HBK att få en ny arena?

- Det är samma där: jag har inte satt mig in så mycket i den problematiken. Jag tycker att Örjans Vall är en härlig arena, den ligger fantastiskt och är en bra miljö för träning och allt för oss. Men det är klart att saker och ting kan utvecklas, och det är viktigt att klubben har det tänket, både vad det gäller matcharena och träningsarena. Som tränare vill man skapa den bästa möjliga vardagen, det är viktigt. Ingenting går utan det andra, för att vi ska kunna få en bättre vardag behöver vi få in mer pengar, för att få in mer pengar kanske vi behöver en bättre arena. Det är den analys som styrelsen har gjort, då vill man jobba med den frågan. Nu har det projektet på Sannarp stannat av, man pratar mer om hur man ska utveckla Örjans Vall-området i stället.