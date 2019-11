Seppelt: ”Inte sportjournalistikens roll att hylla spelarna som hjältar”

Tyske journalisten Hajo Seppelt har under åren varit en av de journalister som har avslöjat flera fall av doping inom idrotten. Själv kommenterade han ett tag simning på en tysk Tv-kanal, men lämnade det jobbet då han inte tyckte kanalen jobbade tillräckligt mycket med ifrågasättande journalistik.

I podcasten Lundh menar Seppelt att han vill se en mer intellektuell approach till sportjournalisten och att den behöver vara mer självständig.

- Det är inte tillräckligt att underhålla eller täcka sporten, vi sitter inte i samma båt och har inte samma intressen, så vi behöver hålla oss ifrån tv-rättighetsdiskussionen från journalistiken. Det är helt olika saker. Vi behöver hårdare människor, folk med mer mod, som inte bara hyllar sporten, för vi är inte här för att hylla något. Samma sak är det för journalister som täcker ekonomi och politik. Aldrig någonstans. Journalister har bara ett syfte: självständigt rapporterande, research och utredning. Det är journalistikens roll i samhället, säger han i podcasten.

Du menar att man inte ska hylla i hur man täcker sportevenemang?

- Jag är glad över att vi täcker sporthändelser, det är en bra sak. Den enda frågan är hur vi gör det. Att täcka OS är viktigt, för det är bra för kulturen, vi ska göra det. Frågan är hur vi gör det. Att kommentera sport är helt fine, men ge folk mer information om utövarna, ge dem mer bakgrund, och hylla dem inte som hjältar. Det är inte vår roll. Vår roll är inte att hylla en politiker som en hjälte, och inte heller idrottsutövare. Det ska vi inte göra, enligt mig.

Vad får du för reaktioner på dina utredningar? Min bild är att folk vill ha de glada delarna och inte den andra sidan?

- För att vara ärlig bryr jag mig inte. Oavsett hur många som inte gillar det jag gör bryr jag mig inte. Jag gör det inte för att jag vill underhålla folket eller för att bli vän med någon. Det jag måste göra är att visa hela bilden. Om folk inte gillar det… Sånt kan hända. Det är det jag fokuserar på.

Seppelt utvecklar:

- Jag kanske ska lägga till något. Vi vet att vi kanske representerar en minoritet av dem som är intresserade av granskande journalistik kring sport. Jag har en känsla att de senaste åren har det blivit fler och fler som uppskattar vad vi gör. Det går åt nya håll. Under tider av fake news behöver de rätt information. Min känsla är att acceptansen av vårt arbete blivit större och större under de senaste åren. Vi vet att majoriteten är mer intresserad av sporten som en underhållningsprodukt, men förståelsen för bakgrunden blir bättre. Folk blir mer kritiska och har ett annat perspektiv, i alla fall delvis, som också kan förklara att folk, inte minst i Europa, bitvis är kritiska mot att vara värd för OS. En av anledningarna är för att folk blivit mer kritiska mot idrottsorganisationer.

Hur viktigt är det att ha visselblåsare i sportvärlden?

- Väldigt viktigt. Utan visselblåsare kan det inte fungera. Det är enkelt.

Hur får man folk att bli visselblåsare?

- Vi har ett team som bara fokuserar på dopingutredningar. Vi finansieras av ARD, så utan den är finansieringen hade vi inte kunnat göra det. Vi kan resa och möta folk, vi kan få tillit under längre perioder. Man behöver tid för att kunna prata med folk och berätta vad du kan göra. Det är det vi försöker göra. Folk vet att vi gör det. Jag anser att vi nu är kända inte bara i Tyskland utan även i andra länder. Andra vet att ARD gör dopingutredningar. Det blir vanligare och vanligare att folk kommer till oss med storys. Vi har en slags status. Fler och fler vill ge oss information om de ser något skumt.

Hur hoppfull är du för framtiden för sporten?

- Om sporten inte kontrolleras från utsidan kan jag inte se att det blir viktig förändring. Det jag ser är att idrottsförbund har fått utstå hård press under de senaste åren, och det har lett till att de har gjort vissa saker, vilket jag måste ge dem. Det blir bättre eftersom pressen från allmänheten har varit högt. Det visar mig att påverkan av granskande journalistik inte är liten. Det blir förändring, men när det kommer till den stora frågan, vem som har makten inom sporten, kommer vi till den viktiga frågan. Jag ser just nu att vi är i en situation där fler och fler ifrågasätter strukturen inom sporten, som nu har funnits under decennier, om det är rätt sätt att göra det på. Jag är inte så säker på det, jag tycker att det måste bli större förändringar. Jag är väldigt nyfiken på att se hur det utvecklar sig under de närmaste åren.