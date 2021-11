Tidigare norsk landslagsstjärna hyllar Zlatans återkomst till landslaget: "Det är nästan overkligt"

Sverige samlades under måndagen för de två sista matcherna i VM-kvalet. På torsdag väntar Georgien borta och sedan Spanien borta på söndag i den sista matchen i kvalgruppen. Jan Åge Fjörtoft, den tidigare norske anfallaren, är glad över att se Zlatan Ibrahimovic tillbaka i den svenska landslagstruppen.

- Jag tycker det är helt fantastiskt att han är med. Jag är stolt på vägnarna av nordisk och skandinavisk fotboll, att vi har klarat av att få fram en spelare som Zlatan. Det är nästan overkligt. Det är nästan overkligt att socialdemokratiska Sverige med sin historia har fått fram en av de främsta individualisterna i fotbollshistorien. Att han fortsatt spelare vidare med sin hunger och passion för fotbollen är helt unikt. Det är en styrka av Sveriges förbundskapten att ta in Zlatan igen. Det är väldigt bra för fotbollen att det sker sådana saker, säger han i podcasten "Lundh".

Du är ju rätt nära familjen Haalands, känner Erling Braut och bevakar honom. Han gillar ju Zlatan. Vet du vad det beror på att han uppskattar Zlatan så mycket?

- Bara för att sätta det i perspektiv så spelade jag tillsammans med hans far. Och nu följer vi honom väldigt tätt i Tyskland. Det är ju inte helt otänkbart att han är en individualist precis som Zlatan. Och att båda två är individualister som älskar att spela för sitt lag. Det kan vara därför han ser upp till Zlatan. Men om vi tittar på Zlatan så kan vi inte bara titta på hans individuella kvalitéer. Vi måste även titta på hur många titlar han har vunnit. Men du får nästan fråga Erling själv om det.

Det är ju ingen omöjlighet att både Sverige och Norge hamnar i ett play off. Vem är det störst mardröm för?

- Jag tror faktiskt det är värst för Sverige. För Sverige ska kvalificera sig till VM medans det bara är en bonus för Norge. Du var ju inne på att det var 21 år sedan vi var i ett mästerskap sist så. Jag hade tyckt att det hade varit en dröm att få möta Sverige i ett play off. När jag växte upp så var matcherna mot Sverige de absolut största. Av någon anledning var det mycket större än när vi mötte Danmark. Så jag hoppas verkligen att vi möter Sverige i Play off.

Vem går vinnande ur kampen om Sverige och Norge möts, det är ju bara en match, vem vinner en sådan match?

- Det är helt klart Norge. Sverige har ingen chans. Nej jag tror att utifrån vår "David-roll" så kommer vi att slå svenskarna. Det hade varit en extra bonus. Min generation växte ju upp med Sverige som en storebror och sen hittade vi alldeles för mycket olja och gas och nu är självförtroendet hos oss norrmän helt enormt som du säkert känner till. Så jag tror inte alltid att det kommer vara så lätt för Norge att ses som underdog men skulle vi möta Sverige i ett play-off så kommer vi vara väldigt tydliga att kalla oss underdog.