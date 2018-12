Tinnerholm om succésäsongen i MLS - fått smeknamnet ”Tinnerboom”: ”Inget jag är van vid från tidigare”

Anton Tinnerholm flyttade till MLS och New York City FC i början av 2018. Redan i sin andra match gjorde han sitt första mål med en volley som gick via ribban in i nät.

Bara ett par veckor senare slog han till med ett liknande mål när han gjorde mål med en volley direkt från en hörna, som även den gick i ribban och in i mål. I podcasten Lundh pratar försvararen om första säsongen i MLS och smeknamnet ”Tinnerboom”.

- Ja, vissa (kallar mig det). Framför allt gillar klubben att framställa mig så på sociala medier. De är väldigt bra på att marknadsföra mig och klubben. Det blev lite så efter första målet…

Det var ett riktigt kraftskott ribba in.

- Precis. Det var hemmapremiären, de hade inte sett mig alltför mycket. Några matcher senare hade vi en hörnvariant där jag bombade in en till. Sedan blev det det namnet. Det var inget man försökte prata bort heller, nu har vi kört på det. Det blir lite upp till bevis nästa säsong att göra något sådant. Det är lite roligt. Vi har lagt fasta situationer efter att jag ska komma i bra läge, och har känt att motståndare börjat markera mig hårdare på offensiva fasta. Det är verkligen inget jag är van vid från tidigare i karriären.

Fyra mål, sex assist. Det är okej som försvarare, och du blev utnämnd till årets försvarare i klubben. Du var även nominerad i ligan. Hur ser du på ditt första år i MLS?

- ”Okej” med fyra plus sex för en försvarare - då är det tuffa krav! Men det har funkat bra. Jag visste inte riktigt vad som väntade. Jag hade aldrig sett en match i MLS innan, men fick ett bra intryck av klubben, det var det jag gick på. Säsongen började väldigt bra där jag gjorde lite mål, och jag tror att början i en klubb är väldigt viktig. Man ser många spelare som Sverige som kommer ut och kanske blir skadade det första de gör eller inte får spela. Då är det tufft att ta sig tillbaka, för man börjar om lite på ruta ett. Vart man än kommer har ingen runtomkring koll på en om man inte är Zlatan. Det är nog viktigt med en bra start, både för huvudet och för att få respekten av andra ledare och spelare i truppen. Jag fick en bra start och bombade in något mål och kände att jag hade förtroende av Patrick.

Vieira, som var tränare fram till juni då han gick till Nice.

- Precis. Han var även hård. Jag gillade hans stil som tränare, det var inte så att han behandlade David Villa eller andra stjärnor på ett annat sätt, utan var de dåliga sade han det till alla inför laget. Han pekade verkligen med hela armen. Gör man jobbet och missar en passning är det helt okej, men gör man inte jobbet får man höra det efter matchen. Det var höga krav från början. Det gillar jag. Jag tror att det är ett framgångsrecept. Det var det vi hade med Åge i Malmö också, med höga krav så att man pushades framåt. Sedan för egen del har det rullat på. Det är klart att det var ett surt slut där vi åkte ut mot Atlanta. Det var framför allt hemmamatchen där vi förlorade med 0-1. Vi hade bara förlorat en match innan och gjorde vår kanske sämsta match på hemmaplan. Sedan på bortaplan är det tufft mot dem. Jag tycker att Atlanta är det bästa laget i ligan.

New York City FC delar hemmaarena med New York Yankees, då bägge lagen spelar på Yankee Stadium. Tinnerholm tycker att laget har bra publiksiffror, där deras snitt ligger på runt 20-25 000 åskådare och laget har fyllt arenan ett par gånger under säsongen.

- Den är nyrenoverad sedan några år tillbaka. Vi delar den med basebollaget, men det är en basebollarena. Vissa platser på arenan är inte helt bra där man sitter långt ifrån planen. Det blir inte den inramning man är van vid från Malmö. Det är inte den bästa arenan, speciellt inte om man vill ha tryck. Vi hade någon match mot Red Bull där vi fick två utvisade, då var det ett jäkla tryck på läktaren, men annars är det inte det tryck som är i Sverige. Vi är faktiskt väldigt bortskämda i Sverige med det här. De tittar på att hitta en ny arena, men det är svårt i New York. Bygger man den för långt ut tappar man fans, och bygger man närmare Manhattan så är det otroligt dyrt med mark. Det är nästa nivå för klubben, den sista plattformen, att skaffa en arena för att få fansen connectade.