Trots flera coronautbrott - rimligt att elitidrotten fortsätter: "Finns många värden i att det hålls igång"

Elittdrotten runt om i Sverige har drabbats av flera omfattande coronautbrott, idrottsministern Amanda Lind tycker att idrotten ska fortsätta.

- Jag tycker att det är rimligt och att det är bra att elitidrotten kan hålla igång så långt som möjligt. Man måste ha krav på hur man gör. Jag tycker att det är viktigt att man tänker igenom innan man gör en aktivitet om man behöver göra en resa eller så. Jag tycker att det är bra att man har beslutat att ställa in läger och liknande där man reser utomlands. Man måste göra det man kan för att begränsa risken för smittspridning, både på och utanför planen. Men att elitidrotten håller igång, det finns många värden i det. Dels är det en yrkesverksamhet. Vi vill ju inte behöva begränsa yrkesverksamhet. Men det betyder också väldigt mycket för många att det finns en idrottsverksamhet som pågår. Att det finns matcher att titta på och att det finns idrottsupplevelser.

Du är Luleå-supporter, hur rimligt tycker du att det är att SHL rullar på trots att det bryter ut fall i olika föreningar?

- Jag tycker att SHL har visat att man hanterar de fall som bryter ut. Sedan blir det problematiskt när det blir hack i ligan, och jag förstår att det finns en diskussion kring var gränsen går, med stängda ligor och liknande.

Var går gränsen?

- Jag tycker att ligorna i dialog med folkhälsomyndigheten måste landa i det. Jag har som idrottsminister har sagt att jag tycker att det är bra så länge man kan hålla igång, men samtidigt måste man se om det finns mer att göra vad gäller smittskyddet. Där vet jag att man har tagit olika steg inom olika ligor, jag tycker att man fortsatt behöver ta ansvar. För vi är i ett allvarligt läge.

Ni har infört en pandemilag som ger möjligheter att göra mer, som att stänga köpcenter och liknande. Men fotbollen och andra specialförbund var inte inbjudna som remissinstanser, trots att ni hade 129 stycken inbjudna remissinstanser. Varför bjöd man inte in fotbollen?

- Det där stämmer inte. Fotbollen var inbjuden till publikrådet, som jag och Mikael Damberg bjöd in till i mellandagarna där vi gav god information om det här och uppmuntrade till att lämna in remissvar. Sedan är idrottsrörelsen alltid representerad på remisslistorna när det gäller det här. Det är väldigt viktigt för mig att…

Idrotten i form av RF, menar du?

- Ja, de är ju alltid där. Men sedan har det funnits en stor öppenhet och en medvetenhet om det. Jag skulle nog säga att det inte handlar om att idrotten inte är inne i processerna. Jag har varit väldigt mån om att ha en nära dialog med idrottsrörelsen under hela pandemin, och också kring de olika stegen i lagstiftningen som vi nu är mitt uppe i att hantera.

Pandemilagen ändrar inte något för fotbollen och hockeyn. Ni tog inte höjd för det, det är ordningslagen som följer med in. Hur ser du på det? Idrotten är ju kritisk mot det.

- Det pandemilagen ger är en mycket större möjlighet än vad ordningslagen hade att genomföra just mer differentierad reglering. Sedan togs pandemilagen fram med mycket högre hastighet än vad som först var tänkt. Det var tänkt att bli först till sommaren och sedan till mars. Nu blev det redan i början av januari.

Då fanns inte detta med.

- Nej. Det absolut viktigaste då var att få med fler verksamheter i regleringen, att kunna sätta krav på max åtta personer på privata festvåningar, att kunna ställa konkreta krav på gym och butiker och ta fram möjligheten att stänga ner om det behövs. Sedan sade både jag och socialministern att nästa steg blir att titta på hur vi kan differentiera de delar som ingår under ordningslagen. Det kommer inte att vara längre än nödvändigt.

