Blodiga scener i Nederländerna - Ajax-Feyenoord avbröts tillfälligt

På onsdagskvällen spelades ett laddat rivalmöte mellan Feyenoord och Ajax på De Kuip i den nederländska cupen. En match som kom att kantas av skandalscener.

I 61:e minuten hamnade nämligen Dusan Tadic och Orkun Kökçü i luven på varandra efter en duell, varpå ett mildare bråk utbröt mellan båda lagens spelare. Samtidigt som fler anslöt för att sära på varandra började publiken kasta in föremål på planen och mot grupperingen av spelare som hade bildats.

Tv-bilder visade då hur Ajax Davy Klaassen blev träffad i bakhuvudet av ett inkastat föremål, varpå han föll till marken och sedermera tvingades vandra ner i omklädningsrummet med blodvite på huvudet för omplåtstring. Efter en kort stunds överläggning valde domaren att avbryta matchen tillfälligt och båda lagen lämnade planen.

"Matchen har stoppats efter en incident där Klaassen träffats av ett föremål från publiken", skrev Ajax på Twitter.

Efter en halvtimmes uppehåll återupptogs matchen, som Ajax sedermera vann med 2-1. Svenske Patrik Wålmark blev kvar på bänken för sitt Feyenoord.

The Ajax vs. Feyenoord match has been stopped after Davy Klaassen was hit by an object thrown from the stands. pic.twitter.com/nCneCLJyQF