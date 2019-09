Player Index: Efter målet mot Atlético – Ødegaard med i "Veckans Lag"

Under 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med plattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett nästintill revolutionerande sätt. Liksom under föregående säsong kommer det varje vecka komma ut ett "Veckans Lag", som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

Tim Krul, Norwich: Den meriterade nederländske keepern Tim Krul - som bland annat spelat över 150 matcher för Newcastle - var ett utropstecken för sitt Norwich under helgen. Och det var inte i vilken match som helst som den gode Krul valde att visa framfötterna i. Mot självaste Manchester City stod Krul pall flera gånger om och räddade totalt åtta skott -när "The Canaries" bärgade en överraskande 3-2-seger mot den regerande engelska ligamästaren. Visst, han släppte dubbla strutar förbi sig men om man är så pass bra som Norwich "nummer ett" var i lördags ska man vara med i "Veckans lag".

FÖRSVARARE

Achraf Hakimi, Borussia Dortmund: Liksom hela Dortmund har den marockanska landslagsmannen Achraf Hakimi inlett 2019/2020 års upplaga av Bundesliga starkt. Och när Bayer Leverkusen gästade Signal Iduna Park levererade ytterbacken omgående. Efter 28 minuter på planen snodde Hakimi åt sig bollen och assisterade - med ett perfekt inlägg - anfallaren Paco Alcácer, som enkelt kunde stöta in ledningsmålet. Därefter flöt det bara på för hemmalaget som tillslut vann mötet med hela fyra mål - och dessutom fick hålla nollan inför strax över 81 000 åskådare.

Tobias Alderweireld, Tottenham: Precis som i den tyska industristaden segrade även Tobias Alderweirelds Tottenham Hotspur med 4-0 på hemmaplan. För motståndet stod förvisso bottengänget Crystal Palace, men faktum kvarstår: fyra mål mot noll – det är starkt oavsett motstånd. Men om vi struntar i lagets insats var inte den belgiske mittbackens lördagseftermiddag helt dum den heller. En assist till sydkoreanen Heung-min Sons öppningsmål i den första halvleken, nio vunna dueller och 99 av 108 passningar till rätt adress vittnar om en oerhört stark match från Premier League-stjärnan. Given i denna veckas elva.

Luca Ceppitelli, Cagliari: När Ceppitelli och hans Cagliari gästade Parma - som för övrigt är hans före detta klubb - stod den 189 centimeter långe mittbacken för två mål. Behöver det sägas mer om Cagliari-backens match i övrigt? Nej, egentligen inte. Så därför kan vi gå närmare in på baljorna. Den första av de två kom redan i den 23:e minuten när Ceppitelli bröt dödläget genom att placeras in öppningsmålet på Stadio Ennio Tardini bakom Luigi Sepe i Parma-målet. Den andra rasslade till i nätet bakom Sepe endast 16 minuter senare, då lagkaptenen knoppade in utjämningen efter en lyftning av mittfältaren Luca Cigarini.

Diego Rico, Bournemouth: Efter en ojämn inledning av spanjoren Diego Ricos Bournemouth - med endast fyra inspelade poäng inför föregående helg - tog sydkust-laget tre välbehövliga poäng mot Everton. En 3-1-seger som ytterbacken Rico i allra högsta grad var delaktig i. Först och främst hade den förre Leganés-försvararen (bland mycket annat): sex vunna bollar på offensiv planhalva och lika många passningar in i motståndarlagets straffområde. Men kanske viktigast ur ett statistiskt perspektiv: assistläggare till målsprutan Calum Wilsons 3-1 mål i matchens slutskede.

MITTFÄLTARE

Marco Reus, Borussia Dortmund: På tal delaktig. Den tyske stjärnan var VERKLIGEN en stor anledning till att hans Dortmund, som tidigare nämnts, tog en 4-0-vinst över Bayer Leverkusen. I en gungande hemmaborg stod Reus för både sitt andra och tredje mål den här säsongen. Och i en sammanfattning av tyskens lördagseftermiddag går det inte att inte prata mer om målen - för de var pärlor bägge två. Den offensive mittfältarens första placerades in efter ett mönsteranfall signerat kanske framförallt duon Sancho-Alcácer och det andra - även det efter ett klassanfall - avslutades i öppen kasse av Reus.

Martin Ødegaard, Real Sociedad: Efter att ha briljerat på Friends Arena i matchen mellan Sverige och Norge var det under helgen dags för ny show av den norska supertalangen. Det var i mötet mot storlaget Atletico Madrid som norrmannen i den andra halvleken drev in banan och avlossade ett skott som Jan Oblak inte lyckades rädda. Utöver det mycket betydelsefulla målet var Alexander Isaks lagkamrat delaktig i mycket av hemmalagets anfallsspel. Med 51/63 passningar rätt, 12 passningar in i boxen och 10 vunna bollar på offensiv planhalva var han en av planens absolut bästa spelare.

Frenkie De Jong, FC Barcelona: När det blev klart att det nederländska supertalangen skulle flytta från Ajax och Amsterdam till storklubben FC Barcelona kom förväntningarna därefter. Men efter att ha sett en aning vilsen ut i inledningen av världens kanske bästa fotbollsliga har De Jong hittat rätt. Hans senaste ligamatch mot Valencia var ett exempel på stigande formkurva. En framspelning till en annan supertalang - Anssumane Fati - följdes upp med att minuterna senare själv göra sitt första La Liga mål genom att stöta in utökningen i nättaket på Camp Nou. En minst sagt intressant statistik i övrigt är att 22-åringen inte hade en enda felpass. 52 av 52 passningar till rätt adress.

ANFALLARE

Sadio Mané, Liverpool: Trots ett tidigt baklängesmål redan i den sjunde minuten mot Emil Krafths Newcastle vann tillslut Champions League-mästarna Liverpool på Anfield. Det ska man bland annat tacka senegalesen Sadio Mané för. Bortsett från ett i övrigt stort deltagande offensivt slog stjärnyttern till med dubbla mål i vändningen. Den estetiskt snyggaste av de två fullträffarna var helt klart kvitteringen i den 28:e minuten då Mané vikte in i planen och hängde upp 1-1 i slovaken Martin Dubravkas vänstra kryss.

Tammy Abraham, Chelsea: Efter en rad utlåningar till klubbar som Swansea och Aston Villa valde Chelsea att satsa på den engelska U21-landslagsmannen ordentligt. Och med facit i hand efter fem Premier League-omgångar kan man säga att ledningen i huvudstadsklubben gjorde rätt. På sina tre senaste matcher har Abraham stått för hela sju mål – innehållandes ett hattrick som han gjorde i den senaste omgången i ett målrikt möte mot Wolves på Molineux. Att göra tre mål i en och samma match är i sig mycket uppseendeväckande men prestationen mot förra årets nykomlingar blir än mer imponerande om man lägger till att han hade en "expected goals" på 1.24.

Karim Benzema, Real Madrid: "Världens mest underskattade spelare", har Paris Saint-Germain tränaren Thomas Tuchel påstått. Så underskattad som Tuchel vill hävda att han är kanske Benzema inte riktigt borde vara. Åtminstone inte om man utgår från den senaste ligaomgången. I Real Madrids 3-2-vinst hemma mot Levante nätade nämligen fransosen två gånger om i en resultatmässigt dominant första halvlek som slutade 3-0. Den Lyon-födda strikern inledde målskyttet på Santiago Bernabéu genom att först nicka in öppningsmålet i den 25:e minuten för att inte särskilt långt därefter placera in utökningen.