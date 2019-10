Player Index: Efter uppvisningen - jättelöftet Kulusevski med i "Veckans Lag"

En av Sveriges för tillfället klarast lysande stjärnor stavas Dejan Kulusevski – och under helgen svarade supertalangen för dubbla assist samt ett mål. Nu belönas också svensken, efter den fina bedriften, med en plats bland storstjärnorna i "Veckans Lag".

Under 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med plattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett nästintill revolutionerande sätt. Liksom under föregående säsong kommer det varje vecka komma ut ett Veckans Lag, som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

Péter Gulácsi, RB Leipzig: Den 29-årige ungraren Gulácsi har under sina fyra år i RB Leipzig blivit en mycket framstående spelare som dessutom vuxit till en oerhört trygg sista utpost. Föga förvånande har han även inlett denna säsong förtroendeingivande med flertalet betryggande insatser – men jag väljer såklart att rikta blickarna mot helgens Wolfsburg-match. Som tack för föregående månads förlängning (till sommaren 2023) stod den Budapest-födde keepern för bland annat en avgörande räddning, men framförallt en assist till Timo Werners 1-0 – vilket fick kröna målvaktens insats på Red Bull Arena.

FÖRSVARARE

Joseba Zaldúa, Real Sociedad: Efter två raka förlustmatcher i spanska La Liga för Zaldúa och Isaks "La Real" hittade man tillbaka till vinnarspåret under helgen. Real Betis, eller bara Betis, besegrades på nybyggda Reale Seguros Stadium efter att den gode Zaldúa stått för en, framförallt offensivt, framgångsrik insats. Flera vunna dueller och ett frekvent hot mot motståndarnas box genom åtta inspel i straffområdet är bara ett axplock av den statistik som summerade ytterbackens lördagseftermiddag. Men det kanske mest uppseendeväckande: en framspelning till lagkamraten Willian Josés 2-1.

Clément Lenglet, FC Barcelona: En knackig start i början av den ansedda spanska högstaligan har under de senaste matcherna följts upp med betydligt bättre resultat av storstadsklubben FC Barcelona. En spelare som fått stort förtroende av huvudtränare Valverde, trots de inledande motgångarna, är fransmannen Lenglet. Ett förtroende som fransosen har vuxit med och under den senaste ligaomgången var mittbacken dessutom riktigt bra. En hållen nolla och tre mål framåt är en kollektiv bedrift som knappast går att klaga på. Om man synar Lenglets insats i detalj måste dessutom givetvis nämnas att han, precis som Joseba Zaldúa, också stod för en assist.

Kalidou Koulibaly, SSC Napoli: Visst går det att prata om senegalesen Kalidou Koulibalys match mot Verona genom att påpeka att han hade en öppnande nyckelpassning – som ledde till ett farligt avslut på mål – men det är inte främst därför han är med i "Veckans Lag". En nolla i kolumnen för insläppta mål är framförallt det som som gör att försvarsgiganten är med i denna elva – mer intressant är det dock att titta på hur hans Napoli lyckades hålla nollan. Självklart var italienaren Alex Merets otroliga trippelräddning i mötet väldigt viktig, men Koulibalys statistik för vunna dueller visar på en klass för sig. Hela 14 stycken hade försvararen.

Marcos Alonso, Chelsea: När "Veckans Lag" togs ut senaste gången häpnade man något när den förre detta Blåvitt-försvararen Haitam Aleesami var med. Självklart inte för att han spelat i just Blåvitt, utan med tanke på hans ringa erfarenhet av internationell toppfotboll. Någon som däremot inte saknar erfarenhet är Chelseas spanske ytterback Marcos Alonso. Och precis som med Lenglets Barcelona har Chelsea, efter en inte helt lysande säsongsinledningen, börjat ta fler och fler poäng. Ett exempel på det kom under helgen när Londonklubben inkasserade sin tredje raka seger. Enorm matchhjälte då med bland annat drabbningens enda fullträff och sju passningar in i boxen? Alonso, såklart.

MITTFÄLTARE

(2) David Silva, Manchester City: Efter den oerhörda skrällen senast mot Wolves – då Adama Traoré blev tvåmålsskytt och därefter uttagen i "Veckans Lag" – tog storstjärnan David Silva och hans Manchester City tre mycket viktiga poäng. Mot Crystal Palace gjorde man processen kort i den första halvleken genom två mål i den 39:e, tätt följd av en utökning, signerad just Silva, i den 41:a matchminuten. Utöver det så viktiga 2-0-målet på Selhurst Park bidrog den spanske storspelaren dessutom med ett, som så många gånger förr, säkert passningsspel, men också ett ständigt hotande av Palace-försvaret genom fem inträden i offensivt straffområde.

Radja Nainggolan, Cagliari: Belgarens öppningsstrut mot Spal var helt otrolig. För den som inte sett målet, eller bara vill höra om det igen, valde mittfältaren att trycka på en sanslös missil som gick klockrent upp i det högra krysset framför en hemmapublik i extas. Förutom att nämna att bortakeepern var fullständigt chanslös ska även påpekas att Nainggolan, som flyttade tillbaka till Sardinien med anledning av ett cancerbesked inom familjen, hade fem bollvinster på offensiv planhalva.

Thorgan Hazard, Borussia Dortmund: En hel del vunna dueller, stor offensiv aktivitet och en framspelning – där har vi 26-åringen Hazards lördagskväll på Signal Iduna Park sammanfattad. Nu kanske du dock tänker: En assist? Det är väl inte särskilt bra. Jodå, om man sätter den i kontext med själva matchen. På den andra planhalvan, redo att stjäla showen inför den gulklädda hemmapubliken, stod serieledarna Borussia Mönchengladbach. Dessutom stod det 0-0 till den 58:e matchminuten – då Marco Reus målade och gjorde mötets enda mål. Målet var också mycket av, den yngre, Hazards förtjänst: en precis djupledsboll till Reus, som enkelt kunde rulla in det matchavgörande 1-0.

ANFALLARE

Andreas Cornelius, Parma: Den förre detta FC Köpenhamn-strikern Andreas Cornelius kunde knappast fått ett bättre avslut på föregående vecka: 5-1 mot Genoa. En stor anledning till att det kunde bli så pass stora siffror på Stadio Ennio Tardini är de vitkläddas nummer elva – Andreas Cornelius. Den reslige dansken gjorde, oerhört imponerande, tre av lagets fem mål. Inledde målskyttet gjorde han i den första halvlekens slutskede genom att först styra in 2-0 på frispark och precis innan paus distinkt skjuta in sitt andra för dagen. När han och de resterande 21 spelarna tagit sig ut från omklädningsrummen för halvlek nummer två var han stekhet på nytt och dunkade in trean efter fem minuter – hattricket var ett faktum.

Dejan Kulusevski, Parma: När Sverige EM-kvalar är wingern och supertalangen Dejan Kulusevski given. I upptakten av Serie A har han även haft en gjuten plats i startelvan – och som 19-åringen har levererat. Inför helgens ligaomgång hade yttern ett mål och tre assist, siffror som nästan fördubblades mot Genoa. I den internationella skuggan av Andreas Cornelius oerhörda show stod Kulusevski för två nya framspelningar och ett mål i den 79:e minuten, som fick avrunda svenskens magnifika söndag. Visst är ett mål ett mål och så vidare, men med tanke på vilka kvalitetsmål ynglingen konkurrerar med i denna elva tittar vi på assisterna istället. Det var vid Juraj Kuckas öppningsmål som poängkontot öppnades efter en framspelning till slovaken. I inledningen av matchens andra halvlek spelade han även fram till Cornelius 4-0.

Ángel Di María, Paris Saint-Germain: När argentinaren Di María och PSG gästade den franska Rivieran för ett möte mot Nice var den både kvicke och avslutskompatible 31-åringen påkopplad från start. Sydamerikanen gjorde två mål innan klockan ens hade hunnit ticka upp till minut 22 och mellan de båda fullträffarna skilde det knappt sex minuter. Men trots att det var där Ángel Di María hämtade samtliga av sina individuella poäng under fredagen var det inte på något sätt så att han nöjde sig. Playmaker.ai:s statistik vittnar i alla fall knappast om det. Hela 23 inspelningar in i offensivt straffområde tyder på en sanslös aktivitet framåt av anfallaren.