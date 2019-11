Player Index: Massiv insats av Werner – hattrick i mål och assist i historisk Leipzig-seger

Under 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med plattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett nästintill revolutionerande sätt. Liksom under föregående säsong kommer det varje vecka komma ut ett Veckans Lag, som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

Joel Robles, Real Betis: Det var inte den enklaste uppgiften i karriären som spanjacken Joel Robles ställdes inför på Santiago Bernabéu under lördagen. För dig som kan dina fotbollskunskaper, eller helt enkelt INTE är uselt allmänbildad, vaktade Robles kassen mot storlaget Real Madrid. Och med vilken bravur han gjorde det. Skott efter skott stoppade keepern från Madridlagets alla stjärnor och när huvuddomare José María Sánchez Martínez blåste av matchen, då hade Real Betis-målvakten plötsligt hållit nollan inför 70 000 besvikna Real-supportrar. Välförtjänt i Veckans Lag, hörrni!

FÖRSVARARE

Lukas Klostermann, RB Leipzig: Utan att avslöja allt för mycket kan jag bara hinta om att det finns sex(!) Leipzig-spelare med i denna elva. Den första av dessa är, föga förvånande, ytterbacken Lukas Klostermann. Föga förvånande? Ja, för spelar man 90 minuter när ens lag fullständigt pulveriserar motståndet, likt Leicester gjorde under föregående helg mot Southampton, SKA man på något sätt nästla sig in i denna elva. Visst. Det är hyfsat att ha en passningsprocent mot Mainz på 96 och vinna sex av nio dueller. Det som dock är avgörande för att han är med här är assist-poängen. Och den dröjde. Minut 87 stod klockan på när tysken spelade fram till kollegan Timo Werner, som gjorde 8-0.

Marcel Halstenberg, RB Leipzig: Näste RasenBallsport-man till rakning, alltså. Även den 28-årige tysken Halstenberg stod för en solid prestation i mötet med svensken Robin Quaisons Mainz i den fullständiga överkörningen på Red Bull Arena. Till skillnad från Klostermann mäktade försvararen till och med med att avancera till offensivt straffområdet och knopp in… nej. Baljan av den skicklige, Laatzen-födde försvaren var inte ett typiskt back-mål. Det var säkert, det var precist och det var snyggt. Halstenbergs strut, som betydde 4-0, var helt enkelt inget man förväntade sig av en spelare i försvarslinjen.

Nordi Mukiele, RB Leipzig: Om det, som sagt, var Die Roten Bullen-show under helgen kan man sannerligen säga att dessa spelare dominerar upplaga nummer nio av Veckans Lag. Fortsätter dominansen även under denna spelarbeskrivning? Jajamän. Den tredje stavas Nordi Mukiele, tillhör precis samma klubb som Forsberg och är imponerande nog 22 år. Precis som tidigare nämnda Halstenberg tog sig fransmannen Mukiele sig in i straffområdet och, denna gång, knoppade in utökningen. Då stod det hela 7-0 – när mittlåset var en bidragande orsak till att hans Red Bull-ägda klubb kunde hålla nollan och sedermera lyfta till en tredjeplats i tabellen.

Raphaël Guerreiro, Borussia Dortmund: Det var verkligen inte siffror i stil med det som visades upp i Leipzig men slutresultatet skrevs ändå till mycket klara 3-0 mellan portugisen Guerreiros Dortmund och tabellåttan Wolfsburg. Och just som de två senast nämnda försvarskollegorna målade också wingbacken från norra Frankrike (men representerar Portugals A-landslag). Men målet var inte det enda som Dortmund-spelaren visade upp. 77 av 90 passningar till korrekt adress och en hållen nolla gör dessutom att Raphaël Guerreiro är en av fyra Bundesliga-försvarare som tar plats i Veckans Lag.

MITTFÄLTARE

Rodrigo De Paul, Udinese: Trots att den nordmakedonske legendaren Goran Pandev sköt in öppningsmålet mot De Pauls gäng repade sig Udinese mot Genoa under söndagen, när man till slut kunde segra med 3-1. En spelare, vars mål var avgörande för vändningen, är den mer okända sydamerikanen Rodrigo De Paul. Huruvida den breda massan känner till mittfältaren är i denna upplaga spelare dock högst oviktigt. Statistiken ska tala och då är 25-åringens fullträff helt avgörande – så hur gick det till? Ansats, kraft, upp i krysset. Precis så kan argentinaren ha tänkt innan han avlossade sitt drömskott utanför straffområdet. Det var nämligen otroligt snyggt.

(2) Thorgan Hazard, Dortmund: För andra gången, inom loppet av två veckor, är den formstarkaste av de två Hazard-bröderna med i Veckans Lag. I takt med att Dortmund växlat upp verkar Thorgan Hazard ha ridit på den senaste tidens framgångsvåg, av fina sportsliga resultat. Inte nog med att hans gulsvarta lag tog ännu en seger – belgaren gjorde sitt första ligamål för die Schwarzgelben. Att det var hans första kunde man däremot inte avläsa på något sätt utifrån mål-sekvensen. En passning från Hakimi togs emot och ett avancerande framåt i planen senare var bollen i nät. Hur säkert som helst från en spelare på uppgång. Du lär se mer av honom. Var så säker.

Christopher Nkunku, RB Leipzig: Nämen! Ännu en! Dominansen från den 99-procentägda Red Bull-klubben fortsätter. Men det är inte på något sätt så att Nkunku är i underkant, om man jämför Leipzig-spelarna emellan. Jag skulle faktiskt sträcka mig till att han är en av de klart bästa sett till statistiken. Hör här: elva passningar in i straffområdet, två assist och ett mål. Och mål är alltid kul, så låt mig ta er igenom det. Eller, vi skippar rappakaljan för den här gången och går istället rakt på sak med en beskrivning som gör målet rättvisa. Det var otagbart och distinkt. Det var riktig fransk urkraft. En urkraft som skulle kunna likställas med den galna krossen i sin helhet. Den är faktiskt klubbens största vins, någonsin. Senast det blev liknande siffror var mot det tyska fjärdedivisionslaget Wilhelmshaven – 2012. Segern, som behållit rekordet sedan dess, slutade då 8-2.

ANFALLARE

Timo Werner, RB Leipzig: Någons afton som, med marginal, triumfar Christopher Nkunkus prestation är målsprutan Timo Werners. Hans poängskörd i den historiska krossen är faktiskt helt brutal. Förutom att den kvicke strikern gjorde tre baljor – spelade han även fram sina lagkamrater till tre mål. För att sätta det poängmässiga rånet i perspektiv tangerar det den före detta Manchester United-anfallaren (ja, jag vet att han endast är utlånad till Inter) Alexis Sánchez poängproduktion säsongen 18/19. Men för att summera en helt sjuk bedrift ordentligt krävs mer än 700 tecken – så gå istället in och läs Fotbollskanalens Keven Baders blogg om poängsuccén.

Yussuf Poulsen, RB Leipzig: Det tar emot att slå ett slag för ännu en dansk spelare som slagit igenom på den stora stora, internationella, scenen. Våra grannar i sydväst har dessvärre en överraskande imponerande egenskap: att fostra riktigt bra spelare som slår ute i Europa. Yussuf Poulsen är ytterligare ett sådant exempel. Anfallaren, som spelat hela 234 matcher för den tyska klubben, ökade även han på sitt poängsaldo under föregående helg. Inte var hans 5-0-mål särskilt svårt att lyckas med men en framspelning på det och en fin insats var ett faktum. Danskjävlar, som Patrick Ekwall hade sagt. Danskjävlar.

Memphis Depay, Olympique Lyon: Som så många spelare i Man United de senaste åren lyfte det aldrig riktigt i storklubben och på två säsonger noterades nederländaren för 13 gjorda poäng. Betydligt bättre har det gått sedan flytten till den gastronomiska staden Lyon. Denna gången, mot Toulouse, blev det dubbla kassar i den franska högstaligan. Det var dessutom två rätt viktiga sådana. I matchen, som slutade 3-2, kvitterade först Depay för att i den andra halvleken, på egen hand, ta sig förbi ett koppel av motståndarförsvarare och sedan distinkt skjuta in gästernas helt matchavgörande tredje ledningsmål på Stadium Municipal.