Player Index: Superstjärnan har växlat upp – uttagen på nytt i “Veckans Lag”

Kylian Mbappé öser in mål. Efter två nya baljor hemma mot Amiens finns han återigen med i “Veckans Lag”, som baseras på den unika tjänster Player Index.

Under 2018 inledde Fotbollskanalen ett samarbete med plattformen Playmaker.ai, som med hjälp av artificiell intelligens analyserar fotbollsdata på ett nästintill revolutionerande sätt. Liksom under föregående säsong kommer det varje vecka komma ut ett Veckans Lag, som baseras på hur spelarnas ranking har förändrats under veckan som gått.

MÅLVAKT

Unai Simon, Athletic Bilbao: 69 procent mot 31 i bollinnehav till fördel för de vitklädda Real Madrid och nio avslut mot spanjoren Unai Simon i Athletic Bilbao-målet. När hemmalaget på Santiago Bernabéu anföll hamnade Bilbaoförsvararna ofta i knät på den unge keepern, men vad gjorde det? Samtliga angreppsförsök från Madridspelarna avvärjde Simon när han stod för en storstilad insats i söndags. Frågar du kollegorna på Playmaker.ai vill de säkerligen tillägga att hans ingripanden dessutom värderades till ett expected goals-värde på 1.1.

FÖRSVARARE

Daniel Carvajal, Real Madrid: Han är inte den längste, han är inte den snabbaste, men Real Madrids spanske ytterback är fortsatt riktigt vass. I precis samma match som Unai Simon blev matchhjälte var den gode Carvajal framgångsrik offensivt. Hör bara här: helt galna 107 passningar till korrekt adress – varav 16 skickades in i straffområdet och sex fick epitetet nyckelpassningar. Det sätt som försvararen flankerade längs högerkanten med det oerhört precisa passningsspelet är mycket sällsynt. Som du säkerligen har förstått är Unai Simon dessvärre anledningen till att det märkligt nog inte blev några assistpoäng från Carvajals högerfot.

Diego Carlos, Sevilla FC: Under tre utvecklingsmässigt glimrande år i FC Nantes förädlades den sydamerikanske mittbacken Diego Carlos. Som det främsta av bevis på den fina utvecklingen köptes brassen ut från den franska klubben i somras av toppklubben Sevilla. Nästa steg mot världsherravälde togs i lördags… skämt åsido. Efter att hans lag rest till Mallorca – och mött laget från östaden Palma – kan man slå fast att hans karriär nått en ny höjd. Laget som hans Sevilla mötte var kanske inte av mäktigast sort, men hans insats var ändå beundransvärd. Raden av framgångsrika dueller kan göras lång och passningarna skickade han med bravur. Men framförallt: han dunkade in ett mål på hörna.

Jack Stephens, Southampton FC: Bredvid polacken Jan Bednarek i Saints mittlås finns den stabile engelsmannen Jack Stephens, som tar plats i säsongens 15:e upplaga av Veckans Lag. I sin 74-matcher långa Premier League-karriär har han totalt gjort fyra baljor. Den senaste av dessa kom i bortamötet mot Aston Villa. Efter Danny Ings öppningsmål i Birmingham kom Stephans högst upp på en fast situation och knoppade in utökningen, men denne mittback är mycket mer än ett nickmål en lördagseftermiddag. Precis som jag nämnde tidigare är han stabil, vilket han också visade upp i vinstmatchen mot Aston Villa: 12 vunna dueller och åtta brytningar.

Aleksandar Kolarov, AS Roma: Har du Twitter? Har du Instagram? Har du några sociala medier överhuvudtaget? Är svaret på någon av dessa frågor ja har du kanske sett Kolarov smått virala frisparksmål mot Fiorentina förra fredagen. I höstens Roma, som har gått överraskande starkt, har den erfarne ytterbacken fortsatt att stå för betryggande insatser i den vinröda tröjan. Bortsett från det makalösa målet efter drygt 20 spelade minuter bidrog Kolarov med att hjälpa målmannen Pau Lopez. Motståndarmittfältaren Badelj skickade in en reducering, men det blev det enda baklängesmålet när slutsiffrorna skrevs till 4-1.

MITTFÄLTARE

Riccardo Orsolini, Bologna FC: Under ett par säsonger år lånades Riccardo Orsolini ut från Juventus till klubbar som Atalanta och hans nuvarande hem, Bologna – dit han såldes till för ett halvår sedan. Under höstens säsong i Serie A har han fått starta samtliga matcher under leukemisjuke Sinisa Mihajlovic. I mötet mot Lecce, som var den sista matchen innan ligans vinteruppehåll, agerade dessutom Orsolini enorm matchhjälte för klubben från universitetsstaden. Tillsammans med ett förtjänstfullt duellspel och dubbla strutar fixade italienaren segern åt Bologna. Det första av de bägge målen rullades enkelt in i den första halvleken och i den 66:e minuten sköt han säkert upp bollen i det högra krysset.

Willian Borges da Silva, Chelsea FC: Det var nära sju år sedan som brassen Willian lämnade det ryska tredjedivisionslaget Anzji Machatjkala för spel i mäktiga Chelsea. För laget har han gjort långt över 300 matcher och i föregående helgs övertygande seger borta mot Tottenham var han den enskilt viktigaste anledningen till att Londonklubben segrade. Genom både sitt 56:e och 57:e mål för klubben sänkte han José Mourinhos Tottenham inför fullsatta läktare i huvudstadsderbyt. Hur såg hans fullträffar ut då? Det först av de två prickade han snyggt in efter en läcker soloprestation och det andra rullade han, som säkerheten själv, enkelt in på straff.

Philipp Max, FC Augsburg: Senast föll man mot Leipzig på bortaplan, men i matchen dessförinnan hade Augsburg och deras 26-åring Max stor show. I 3-0-vinsten mot Düsseldorf var tysken direkt inblandad i samtliga mål och kröntes, mycket välförtjänt, till planens bäste spelare. Dubbla, i ärlighetens namn rätt enkla, mål slog han till med i matchens som han dessutom assisterade mittbacken Tin Jedvaj till. Och poängen i den matchen har inte varit dem enda under denna höst. Jag vill kanske inte sträcka mig till att kalla det ett mindre genombrott men en fin poängmässig uppryckning är det åtminstone. Kul för alla Bundesligavurmare!

ANFALLARE

Josip Iličić, Atalanta: Den erfarne slovenen har visat att han, trots den stigande åldern, fortfarande är avgörande för sitt Champions League-spelande Atalanta. I många, många, säsonger har han spelat över 30 matcher där poängen stadigt har trillat in i nästan sju års tid. Nu under hösten har leveransen fortsatt i vanlig ordning och den senaste ligaomgången var absolut inget undantag. När stackars Milan blev fullständigt överkörda i Bergamo spelade den offensive Iličić fram till ett av målen och sköt på egen hand in två. Ett var speciellt snyggt, titta igenom höjdpunkterna här.

Wissam Ben Yedder, AS Monaco: I Sevilla öste Ben Yedder in mål i otroliga mängder. I franska Monaco har den ofantliga produktion av mål fortsatt i stor stil. En mållös match borta mot Angers revanscherade anfallaren sig själv när Lille väntade på Stade Louis II. I den hänsynslösa 5-1-krossen gjorde målsprutan, med rötter i fransktalande Tunisien, ytterligare två mål och spelade fram vindsnabbe Gelson Martins till det rödklädda hemmalagets första fullträff för kvällen. Om du har följt Veckans Lag under den senaste tiden vet du om att, nedan nämnda, Kylian Mbappé även han levererar. Kampen om skytteligasegern lever i allra högsta grad, med andra ord.

(2) Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain: När den 14:e upplagan av denna artikelserie publicerades hade landslagsstrikern Mbappé just skjutit segern till sitt PSG genom två strutar mot St Etienne. Förra veckan hade återigen fransosen show när – den före detta Blåvittförsvararen – Haitam Aleesamis Amiens fick pisk av Parislaget. På Parc des Princes inledde anfallaren målkalaset (matchens slutresultat skrevs till 4-1) genom att listigt förnedra bortakeepern och chippa in ledningsmålet. I den 65:e placerade han sedan in sitt andra för dagen. I det läget ledde man med hela tre mål och innan Icardi fick dra ner byxorna på gästerna med fyran stack John Mendoza emellan med en betydelselös reducering. Han är het, Mbappé.