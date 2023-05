Berggren fick fira ligaguld - men väntar på sin chans

Efter fem år i BK Häcken var det under sommaren 2022 dags för Gustav Berggren dags att söka sig efter nya utmaningar. Valet föll till sist på Raków Częstochowa, ett lag med toppaspirationer i den polska ligan, Ekstraklasa.

- Vi har ett väldigt bra lag med många bra spelare och det var det som var målet när jag lämnade. Just att komma till en bra klubb som kan konkurrera och det har jag verkligen gjort, säger 25-åringen till Fotbollskanalen.

Men trots att säsongen fick krönas med ett historiskt första ligaguld i klubbens historia under helgen, har det inte varit en spikrak resa för Gustav Berggren.

Under säsongen har det blivit blott 567 minuters ligafotboll och den tidigare Häcken-spelaren har fått finna sig i att agera inhoppare allt som oftast.

- Det fungerar lite annorlunda och det har varit en stor omställning. Jag kom hit en månad in på säsongen och fick försöka jobba ikapp de andra direkt. Men samtidigt kan jag inte klaga när vi vinner hela tiden.

Finns det en dialog kring din situation i klubben?

- Lite dialog har vi. Men det har varit extremt resultatdrivet under året och fokus har legat på att vinna varje match. Det har inte varit så mycket tankar på inskolning, men lite dialog har vi och nästa år blir det Europaspel och det kan öppna upp en del, konstaterar Berggren.

Men trots den uteblivna speltiden fick Berggren alltså fira ligaguldet under söndagen, när jagande Legia Warszawa, föll mot Jens Gustafssons Pogon Szczecin. Något som förgyllde ett alldeles särskilt år i Gustav Berggrens liv.

25-åringen var nämligen en vital del på det Häcken-mittfält som dominerade allsvenskan under vårsäsongen 2022. En säsong som slutade i ett SM-guld för BK Häckens del.

- Det känns sjukt faktiskt. Det är många spelare som aldrig får vara med om att vinna ett ligaguld och nu har jag vunnit två på ett år, säger Berggren och fortsätter:

- Jag kände mig väldigt delaktig i Häckens guld, även om jag inte kunde vara med på firandet. Därför känns detta firande mer på riktigt, eftersom man kan dela det med fansen och de andra spelarna.

Under söndagen möttes laget av sina trogna supportrar och firandet fortgick sent in på småtimmarna.

Men under firandet valde Berggrens lagkamrat, Vladislav Gutkovski, att framföra en nidramsa, som riktades mot stadens borgmästare Krzysztof Matyjaszczyk. Något som har fått rubriker i polsk press.

Anledningen till ramsan sägs vara den uteblivna satsningen från stadens håll, för att bygga ut arenan så att den uppfyller kravet för Europaspel inför kommande säsong.

- Jag hörde något om att någon i laget skulle ha gjort något sådant. Men min polska är inte så bra, så jag förstod inte riktigt vad det handlade om, säger Berggren innan han avslutar:

- Men jag vet att det har varit lite prat om det med arenan. Tidigare när det har varit dags för Europaspel, har laget fått åka till en annan stad för att spela sina matcher och det är nog det som allt handlar om.