Gustav Berggren säkrade andra guldet på ett år

Efter en stark vårsäsong valde den polska ligaledaren, Raków Częstochowa, att köpa loss Gustav Berggren från BK Häcken under sommaren. Mittfältaren hade tillsammans med Samuel Gustafson och Mikkel Rygaard bildat ett av allsvenskan starkaste mittfält.

Under höstsäsongen fick Berggren se sitt forna lag storma mot ett historiskt SM-guld, samtidigt som mittfältaren själv hade fullt upp med en egen guldstrid nere i Polen. En guldstrid som har fortskridit under hela våren och som nådde sin kulmen under helgen.

Detta när Raków Częstochowa säkrade klubbens första ligatitel under helgen, trots att det blev förlust i lördagens bortamatch mot Korona. Men eftersom Jens Gustafsson och hans Pogon Szczecin besegrade ligatvåan, Legia Warszawa, är försprånget ointagligt med tre omgångar kvar att spela.

Dystrare miner för svensk del är det i Gdansk, där den tidigare Norrköping-spelaren, Henrik Castegren satt kvar på bänken när laget förlorade hemmamatchen mot Zaglebie Lubin med 1-3. Ett resultat som innebär att laget kommer att spela i den polska andraligan under kommande säsong.