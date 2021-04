Larsson om derbysuccén, storklubbens intresse och EM: "Hoppet är det sista som lämnar en"

Jordan Larsson, 23, har under den här säsongen imponerat stort och öst in mål för Spartak Moskva i den ryska högstaligan. Han jagar samtidigt en plats i Sveriges EM-trupp, men kom inte med till den senaste landslagssamlingen, och därmed är det osäkert om han får en plats i Janne Anderssons trupp till sommarens mästerskap.

Under söndagen stärkte han dock möjligen sina aktier inför trupputtagningen.

Larsson spelade från start i derbymötet med CSKA Moskva hemma i den ryska ligan och slog, i den 52:a minuten, till med sitt 13:e ligamål den här säsongen till 1-0. Det blev i slutändan matchens enda mål och därmed avgjorde svensken derbyt.

- Det är det här man drömmer om när man går ut och spelar ett derby. Jag vill, som anfallare, alltid göra mål och det sitter lite finare när det även är det avgörande. Det var en jättefin vinst, då vi jagar en Champions League-plats. Laget gjorde en fantastisk insats och jag är glad över att jag kunde hjälpa laget, säger Larsson till Fotbollskanalen.

Larsson, som inför kvällens match hade lämnat planen mållös i tre raka ligamatcher, menar att han fortsatt är inne i en fin form.

- Jag tycker att den är bra om man bortser från de två-tre sista matcherna, där jag inte har gjort mål. Mot Rostov vann vi, medan vi fick rött kort mot Lokomotiv Moskva och spelade uselt mot Ufa. Samtidigt är man aldrig bättre än sin senaste match. Det var kul att komma tillbaka och kanske nu utmana i skytteligan.

Anfallaren är just nu på tredje plats i skytteligan i den ryska ligan. Endast Zenit S:t Petersburgs anfallare Artiom Dziuba och Sardar Azmoun har gjort fler mål med 14 och 16 fullträffar, medan Larsson alltså står på 13 mål så här långt.

Larsson menar att det skulle betyda mycket att vinna skytteligan.

- Det är klart att det är det man vill som anfallare. Det viktigaste är att laget vinner och når framgång, men som anfallare är jobbet att göra mål. Om man vinner skytteligen är det ett bevis på att man är bäst på att göra mål. Den vill man vinna som anfallare.

Larsson berättar vidare att han i dagsläget inte fokuserar på sommarens EM. Den 18 maj tar Janne Andersson ut truppen till mästerskapet.

- Jag fokuserar inte så mycket på det nu. Det är, som jag sagt tidigare, att det är en ära och en dröm att få representera sitt land i ett mästerskap och det är något jag har drömt om länge, men det är upp till Janne. Jag ska fortsätta att göra mitt bästa och spela. Sedan får han välja om han tycker att jag är tillräckligt bra, säger anfallaren.

Han fortsätter:

- Jag vill inte tänka så mycket på det, då det kan påverka en. Jag tar en match i taget och gör mitt bästa. Om man gör det bra i klubblaget kan man bli uttagen i landslaget. Vi får se. Jag fokuserar på de tre matcherna som är kvar. Det skulle vara en dröm som går i uppfyllelse om jag kommer med, men om jag inte gör det får jag fortsätta. Vi får se vad som händer.

Lever hoppet om EM?

- Hoppet är det sista som lämnar en, så det är klart man hoppas, men det är upp till Janne.

Larsson kopplades även nyligen ihop med en flytt till Borussia Dortmund. Goal.com uppgav att det tyska storlaget är intresserat av anfallaren.

23-åringen är i sin tur fåordig om det.

- Det är alltid kul att nämnas bland sådana storklubbar, men jag vill inte prata så mycket om det. Jag överlämnar det till min agent, men det är klart att det är smickrande.

Larsson har i dagsläget kontrakt med Spartak Moskva till sommaren 2023 och menar att han trivs bra i den ryska storklubben. Han känner därmed att han inte behöver lämna.

- Det är något jag får prata med klubben om. Vi får se vad de vill, om de vill att jag stannar eller om de vill sälja mig. Vi har inte kommit dit än, men min ambition är att utvecklas och spela så högt upp som möjligt. Om det kommer något bra som är tillräckligt attraktivt får man lyssna, men jag trivs också väldigt bra i Spartak.

Larsson anser att Spartaks tränare Domenico Tedesco har en del i hans framgång. Han har hittat rätt sedan den italienske tränaren kom in i mitten av oktober 2019.

- Sedan Tedesco kom in har han förändrat väldigt mycket, inte bara för mig, utan även för hela laget. Vi var sjua första året och det var inte den bästa säsongen sett till klubbens kvalitet. Jag tog dock kliv och gjorde en del mål och sedan har jag byggt vidare på det. Jag vill ge en stor eloge till honom för att vi är där vi är i dag och för att jag har tagit de här kliven. Han satte mig som anfallare, då jag först var högerytter i ett annat system under den ryske tränaren vi hade innan. Jag är tacksam för att han har gett mig möjlighet att visa mig från min bästa position.

Spartak Moskva studsade sålunda även tillbaka efter två raka förluster och är nu på tredje plats i den ryska högstaligan. Tre matcher återstår av säsongen.

52' GOALLLLLLLL JORDAN LARSSON GIVES US THE LEAD WITH A WONDERFUL EFFORT!



A SOLO GOAL OF DREAMS#SpartakCSKA | 🔴 1-0 🐴 pic.twitter.com/HJGHHJsrIT