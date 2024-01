FALLAHI: Mourinho var inte speciell längre

Roma sparkar José Mourinho. I en parallell verklighet hade det känts som en omöjlig rubrik att sätta. José Mourinho, en av fotbollshistoriens mest vinnande tränare, sparkas av en klubb som inte har för vana att vinna titlar. Det säger dock mycket om vad Mourinho blivit under de sista åren av hans karriär. Det kändes också smått overkligt att Mourinhos första klubb att göra tre år i, sen första sejouren i Chelsea 2004-2007 och Real Madrid för över tio år sedan, skulle bli Roma.

Tittar man till resultaten är det inte på något sätt orimligt. Roma ligger nia i Serie A och har en vinst i ligan på de senaste sex matcherna. Den kom hemma mot Napoli som fick två röda kort i matchen. I cupen åkte Roma ut mot Lazio utan att göra mål. Fjärde raka derbyt som Roma under Mourinhos styre inte lyckats med att göra mål i mot Lazio. På sex matcher mot Lazio har Roma under Mourinho endast vunnit en av de. Rom är en stad där derbyt kan betyda mer än att vinna titlar och Mourinhos resultatrad är snudd på pinsam. Detsamma gäller i andra stormatcher. En vinst mot Juventus på fem matcher. Ingen vinst mot Milan på sex matcher. En vinst mot Inter. Listan kan göras lång.

De två säsongerna Mourinho fått avsluta i Rom har laget hamnat på sjätteplats. Tar man in José Mourinho och ger honom en dyr lön, förväntar man sig att något år överprestera. Det stämmer att Mourinho under sin första säsong i klubben vann Conference League, Romas första europeiska titel sen 1961. Förra säsongen slutade med en Europa Leaguefinal som Roma förtjänade att vinna, det slutade med förlust på straffar och domaren Anthony Taylor hamnade i fokus efter att inte ha dömt straff till Romas favör efter Fernandos hands i slutet av andra halvleken. Det går att spekulera i många om och men, men en straff där och ett mål och en vinst i finalen hade gett Roma Champions League-spel, en halv miljard in på kontot och satsningen hade kunnat ta fart på ett annat sätt.

Det blev förlust. Tittar man på Romas poängsnitt under Mourinho har portugisen samlat ihop 96 matcher. Det har blivit 44 vinster, 23 oavgjorda och 29 förluster. Poängsnittet på 1.61 är det lägsta poängsnittet för en Romatränare med över 50 matcher för klubben under trepoängseran (sen 94/95). Den senaste tiden har präglats av gnäll på domare och minst en gång tycker jag portugisen gått över gränsen. Ett exempel är inför matchen mot Sassuolo där Mourinho satte press på domaren Marcenaro innan matchstart. Portugisen sa att Marcenaro skulle varna Romaspelarna billigt och att Sassuolos Berardi skulle lyckas lura domaren för att ge Romaspelarna varningar. Mourinho har genom karriären inte gjord sig känd för att direkt förespråka fair play utan har gjort allt för att vinna.

Den senaste perioden har också kantats av öppen kritik mot det egna laget. Portugisen har sagt att Romas kantspelare inte producerar tillräckligt mycket. Han har nämnt att laget är svaga på bortaplan och saknar karaktären som krävs för att hantera de tuffa bortamatcherna. Han har haft problem med varenda domare i ligan och dragit på sig sju röda kort. Hans bänk och stab har dragit på sig 28 röda kort. Egentligen är det svårt att peka på Mourinho och säga att han har fel i sina uttalanden. Jag tycker inte Roma är tillräckligt bra för att hamna topp fyra i Serie A. Samtidigt finns det en specifik anledning till att man tar in José Mourinho och köper den trista fotbollen som hans lag står för och stadsrivalen Lazio lyckades med att komma tvåa förra säsongen, något som jag hade förväntat mig att Mourinho skulle göra.

Jag trodde aldrig Roma skulle sparka Mourinho. Att ta in en ersättare innebär en kostnad och för en klubb som inte ens kan spendera en miljon euro på transfermarknaden känns det som en onödig utgift att inte ge Mourinho säsongen ut. Kanske är det därför det pratas om Daniele De Rossi som säkerligen kan tänka sig jobbet utan större ersättning.

När Mourinho var som bäst var han en garanti för resultat, titlar och att det omöjliga blev möjligt. Det känns som en evighet sen nu. Han har tagit tillbaka folket till Olimpico som varit fullsatt sen Mourinho kom till staden men det räcker inte längre. Han levererade två europeiska finaler och en titel. Det blev dock inget mirakel i ligan. Det blev inget Champions League-spel. Det blev ingen överprestation. Sparkad av Roma. The special one, känns inte speciell längre.

