FALLAHI: TikTok är en egen värld, det borde Osimhen veta

Det är allt annat än frid och fröjd hos regerande italienska mästarna Napoli. Rudi Garcia ersatte mästartränaren Luciano Spalletti. Mästarna inledde med två raka vinster i Serie A men har sen det bara tagit två poäng på de tre följande matcherna i ligan. Hemmaförlust mot Lazio följdes upp med bortakryss mot Genoa efter en sen upphämtning av Napoli. I Champions League blev det en knapp seger tack vare ett sent självmål av Braga och i helgen blev det 0-0 borta mot Bologna. En match som handlade mer om Victor Osimhen än om resultatet.

Anfallaren hade en ramträff, missade straff och skällde ut tränare Garcia när han blev utbytt. Osimhen gestikulerade tydligt att han ville ha två anfallare på planen och förstod inte varför han blev utbytt. En liknande händelse skedde för bara ett par veckor sen men då med Kvaratskhelia som undrade varför han blev utbytt i ungefär samma situation. Efter matchen mot Bologna trodde jag att det vi skulle prata om var Osimhen och Kvaratskhelia och att kvällens match mot Udinese skulle vara viktigare än någonsin.

Istället har Osimhen blivit förbannad på klubben på grund av TikTok. Napoli driver ett framgångsrikt TikTokkonto med 4.5 miljoner följare och har samlat ihop över 72.9 miljoner likes på plattformen. Videorna som läggs upp har ofta över miljonen i visningar vilket är mycket bra sett till följarantalet som klubben har. Materialet är mestadels trendande ljud på plattformen som klipps ihop med olika reaktioner och händelser från Napolis matcher eller träningar. Efter straffmissen mot Bologna lade Napolis admin upp ett ironiskt klipp som skojar om missarna. Ljudet trendade först och främst under VM när det skojades med att Leo Messi fick många straffar under VM. Att Napoli klistrar på samma ljud på Osimhens straffmiss är antingen genialiskt eller spritt språngande galet, beroende på vem du frågar och troligtvis vilken ålder den här personen är i och vilken vana hen har att konsumera videor på TikTok. Klippet som går att se nedan är den stora anledningen till att krocken mellan Napoli och Osimhen sker.

🇳🇬 This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted.



⚠️ …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD