Officiellt: Cristiano Ronaldo presenterad av Al-Nassr

Det har varit på gång ett tag nu och nu är det helt klart.

Cristiano Ronaldo är presenterad av saudiska Al-Nassr. Portugisen har skrivit på ett tvåårskontrakt med klubben.

- Jag är glad över att få en ny erfarenhet i en annan liga och ett annat land. Al Nassrs vision är mycket inspirerande. Jag är väldigt glad över att ansluta till mina lagkamrater och hjälpa laget att nå mer framgång, säger han till klubbens hemsida.

Redan för två veckor sedan uppgav spanska Marca att Cristiano Ronaldo, 35, är klar för den saudiska huvudstadsklubben Al-Nassr och parterna uppgavs då vara överens om ett kontrakt från och med den 1 januari 2023 till sommaren 2025. Dessutom uppgavs avtalet vara värt 200 miljoner euro, motsvarande knappt 2,2 miljarder svenska kronor, per säsong inklusive reklamintäkter. Något som skulle göra 37-åringen till den bäst betalda idrotten i världen.

Men övergången har dragit ut på tiden på grund av VM, vilket Al-Nassrs ordförande Mussali Al Muammar delvis vittnade om.

I dagarna rapporterade Foot Mercato-journalisten Santi Aouna att Ronaldo befann sig i Dubai för att diskutera kontrakt med den saudiska klubben och uppgifterna gjorde gällande att Al-Nassr var ganska övertygat om att knyta till sig storstjärnan.

Och nu har transfersagan fått sitt slut. Cristiano Ronaldo har presenterats av Al-Nassr och han ansluter som bosmanspelare.

"Historia är på väg att skrivas. Det här är en övergång som inte bara inspirerar vår klubb att nå större framgång men det inspirerar också vår liga, vår nation och framtida generationer. Pojkar och flickor att bli den bästa versionen av sig själva" skriver klubben via Twitter i samband med presentationen.

Samtidigt kommer Al-Nassr att dumpa tre spelare i samband med Ronaldos flytt för att inte äventyra ekonomin, uppger Marca.

Al-Nassr toppar den saudiska högstaligan efter nio spelade ligamatcher. Den saudiska klubben tränas av fransmannen Rudi García, som tidigare basat över Lyon, Marseille och Roma bland annat. I spelartruppen återfinns kända namn som David Ospina, Vincent Aboubakar och Álvaro González.

Ronaldos senaste klubbadress var Manchester United, som han bröt kontraktet med den 22 november. Flertalet uppgifter gjorde gällande att portugisen ville försöka få till en flytt till en Champions League-klubben. Det var någonting som Eintracht Frankfurt, som fick erbjudande om att värva Ronaldo, bekräftade.

- Jag har känslan att han erbjöds till alla Champions League-klubbar, sa styrelseordföranden Philip Holzer.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC